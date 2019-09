San Diego 4, Chicago Cubs 0

By The Associated Press

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 30 0 3 0 1 12 Kemp 2b 4 0 0 0 0 2 .153 Schwarber lf 4 0 0 0 0 1 .233 Castellanos rf 4 0 1 0 0 1 .333 Rizzo 1b 4 0 1 0 0 0 .285 Bryant 3b 3 0 1 0 0 1 .281 Contreras c 3 0 0 0 0 2 .277 Heyward cf 3 0 0 0 0 1 .254 Hoerner ss 2 0 0 0 1 1 .364 Hamels p 2 0 0 0 0 2 .103 Norwood p 0 0 0 0 0 0 — Wieck p 0 0 0 0 0 0 .000 Underwood Jr. p 0 0 0 0 0 0 .000 b-Happ ph 1 0 0 0 0 1 .206 Strop p 0 0 0 0 0 0 —

San Diego AB R H BI BB SO Avg. Totals 30 4 7 3 6 11 Margot cf 4 2 3 1 0 1 .246 Martini lf 2 0 0 0 2 0 .350 1-Jankowski pr-rf 0 1 0 0 0 0 .100 Machado 3b 3 0 0 0 1 0 .259 Myers rf-lf 3 0 1 2 1 1 .244 France 2b 3 1 1 0 1 2 .226 Wingenter p 0 0 0 0 0 0 — Mejias-Brean 1b 4 0 1 0 0 1 .167 Urías ss 4 0 1 0 0 1 .209 Hedges c 3 0 0 0 1 3 .184 Paddack p 2 0 0 0 0 2 .100 a-Naylor ph 1 0 0 0 0 0 .249 Bednar p 0 0 0 0 0 0 — G.Garcia 2b 1 0 0 0 0 0 .249

Chicago 000 000 000_0 3 2 San Diego 000 011 20x_4 7 0

a-lined out for Paddack in the 6th. b-pinch hit for Underwood Jr. in the 8th.

1-ran for Martini in the 7th.

E_Hamels (1), Wieck (0). LOB_Chicago 4, San Diego 8. 3B_Rizzo (3). HR_Margot (12), off Hamels. RBIs_Margot (35), Myers 2 (49). SB_Margot (20), Myers (15).

Advertisement

Runners left in scoring position_Chicago 2 (Heyward, Hamels); San Diego 5 (Machado, Paddack, Naylor, Mejias-Brean). RISP_Chicago 0 for 4; San Diego 1 for 10.

Runners moved up_Heyward, Martini, Urías, Machado.

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Hamels, L, 7-7 4 1-3 4 1 1 4 6 91 3.89 Norwood 1 1-3 1 1 0 1 2 22 0.00 Wieck 1-3 0 0 0 0 0 5 6.57 Underwood Jr. 1 2 2 2 1 1 26 4.05 Strop 1 0 0 0 0 2 16 5.25

San Diego IP H R ER BB SO NP ERA Paddack, W, 9-7 6 3 0 0 1 7 93 3.38 Bednar, H, 2 1 0 0 0 0 2 10 0.00 Wingenter 2 0 0 0 0 3 24 4.84

Inherited runners-scored_Norwood 1-0, Wieck 2-1. IBB_off Hamels (Hedges), off Paddack (Hoerner).

Umpires_Home, D.J. Reyburn; First, Ramon De Jesus; Second, Fieldin Cubreth; Third, CB Bucknor.

T_3:00. A_24,203 (42,445).

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.