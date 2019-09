San Francisco 2, Miami 1

By The Associated Press

Miami AB R H BI BB SO Avg. Totals 30 1 5 1 3 5 Rojas ss 4 0 1 0 0 0 .286 Díaz 2b 4 0 0 0 0 1 .153 Castro 3b 4 0 1 0 0 0 .267 Walker 1b 2 0 0 0 1 0 .259 f-Ramirez ph 1 0 0 0 0 0 .269 Alfaro c 2 0 0 0 2 0 .267 Brinson rf 4 0 0 0 0 3 .182 Sierra cf 3 1 1 0 0 1 .320 g-Dean ph 1 0 0 0 0 0 .205 Berti lf 3 0 2 1 0 0 .260 Hernandez p 1 0 0 0 0 0 .053 Conley p 0 0 0 0 0 0 — b-Granderson ph 0 0 0 0 0 0 .188 c-Prado ph 1 0 0 0 0 0 .235 Noesí p 0 0 0 0 0 0 .250 García p 0 0 0 0 0 0 .000 Stanek p 0 0 0 0 0 0 —

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Totals 30 2 7 1 3 12 Yastrzemski cf 4 1 1 0 0 1 .265 Belt 1b 4 0 2 0 0 2 .237 Longoria 3b 3 0 1 0 1 0 .257 Vogt c 4 0 0 0 0 2 .265 Crawford ss 2 0 1 0 2 0 .231 Gerber rf 4 0 0 0 0 4 .048 Rickard lf 3 0 1 0 0 1 .265 Dubon 2b 3 1 1 1 0 0 .302 Cueto p 1 0 0 0 0 1 .000 a-Dickerson ph 1 0 0 0 0 1 .306 Abad p 0 0 0 0 0 0 — B.Smith p 0 0 0 0 0 0 — Peralta p 0 0 0 0 0 0 — Rogers p 0 0 0 0 0 0 — d-Shaw ph 0 0 0 0 0 0 .143 e-Solano ph 1 0 0 0 0 0 .332 W.Smith p 0 0 0 0 0 0 1.000

Miami 000 000 100_1 5 1 San Francisco 001 000 01x_2 7 1

a-struck out for Cueto in the 5th. b- for Conley in the 7th. c-flied out for Granderson in the 7th. d- for Rogers in the 8th. e-flied out for Shaw in the 8th. f-grounded out for Walker in the 9th. g-grounded out for Sierra in the 9th.

E_Alfaro (11), Longoria (13). LOB_Miami 6, San Francisco 7. HR_Dubon (3), off Hernandez. RBIs_Berti (18), Dubon (6). SB_Rojas (8). S_Hernandez.

Runners left in scoring position_Miami 4 (Walker, Díaz, Sierra, Dean); San Francisco 4 (Rickard, Crawford, Gerber). RISP_Miami 1 for 9; San Francisco 0 for 7.

Runners moved up_Rojas. GIDP_Brinson, Dubon.

DP_Miami 1 (Rojas, Díaz, Walker); San Francisco 1 (Crawford, Dubon, Belt).

Miami IP H R ER BB SO NP ERA Hernandez 5 3 1 1 1 9 85 5.03 Conley 1 1 0 0 0 0 17 6.63 Noesí 1 1 0 0 0 1 6 9.38 García, L, 3-2 1-3 2 1 1 0 0 9 2.93 Stanek 2-3 0 0 0 2 2 20 6.75

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Cueto 5 3 0 0 2 2 71 0.00 Abad, H, 6 1-3 0 0 0 0 0 3 4.82 B.Smith, BS, 0-1 1 1-3 2 1 0 0 1 25 0.00 Peralta 1-3 0 0 0 0 0 3 27.00 Rogers, W, 2-0 1 0 0 0 0 1 10 1.59 W.Smith, S, 33-37 1 0 0 0 1 1 17 2.95

Inherited runners-scored_Stanek 2-1, Peralta 1-0. IBB_off Stanek (Crawford). WP_Stanek(2), Cueto, W.Smith. PB_Alfaro (10).

Umpires_Home, D.J. Reyburn; First, Ramon De Jesus; Second, Fieldin Cubreth; Third, CB Bucknor.

T_2:51. A_39,663 (41,915).

