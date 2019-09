Seattle 4, LA Galaxy 3

By The Associated Press

LA Galaxy 0 3 — 3 Seattle 1 3 — 4

First half_1, Seattle, Ruidiaz, 11 (Lodeiro), 45th+3 minute.

Second half_2, Seattle, Roldan, 5, 55th; 3, Los Angeles Galaxy, Ibrahimovic, 23 (Lletget), 66th; 4, Los Angeles Galaxy, Antuna, 3 (Ibrahimovic), 75th; 5, Seattle, Morris, 8 (Ruidiaz), 77th; 6, Los Angeles Galaxy, Skjelvik, 1 (Polenta), 81st; 7, Seattle, Roldan, 6 (Smith), 89th.

Goalies_Los Angeles Galaxy, David Bingham, Matt Lampson; Seattle, Stefan Frei, Bryan Meredith.

Yellow Cards_Gonzalez, Los Angeles Galaxy, 6th; Arreaga, Seattle, 47th; Polenta, Los Angeles Galaxy, 62nd.

Referee_Christopher Penso. Assistant Referees_Corey Rockwell, Jeremy Hanson, Jose Carlos Rivero. 4th Official_Elijio Arreguin.

A_46,673.

Lineups

Los Angeles Galaxy_David Bingham; Rolf Feltscher, Giancarlo Gonzalez, Diego Polenta, Jorgen Skjelvik; Favio Alvarez (Joe Corona, 59th), Jonathan Dos Santos, Sebastian Lletget; Uriel Antuna (Julian Araujo, 89th), Zlatan Ibrahimovic, Cristian Pavon.

Seattle_Stefan Frei; Saad Abdul-Salaam, Xavier Arreaga, Jordy Delem (Emanuel Cecchini, 40th), Kim Kee-Hee; Joevin Jones (Bradley Shaun Smith, 82nd), Cristian Roldan, Gustav Svensson; Nicolas Lodeiro, Jordan Morris (Nouhou Tolo, 90th+1), Raul Ruidiaz.

