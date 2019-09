Seattle 4, Pittsburgh 1

By The Associated Press

Seattle AB R H BI BB SO Avg. Totals 32 4 7 4 4 10 Long lf 3 0 1 0 1 1 .268 Bishop cf 0 0 0 0 0 0 .102 Crawford ss 4 0 0 0 0 1 .229 Nola 1b 4 0 0 0 0 2 .275 Seager 3b 4 1 2 0 0 0 .245 Lewis rf 4 1 1 1 0 2 .294 Murphy c 2 2 1 1 2 0 .284 Gordon 2b 3 0 1 0 1 0 .277 Moore cf-lf 4 0 1 2 0 2 .216 Dunn p 1 0 0 0 0 1 .000 Milone p 2 0 0 0 0 1 .000 Bass p 0 0 0 0 0 0 — Vogelbach ph 1 0 0 0 0 0 .213 Magill p 0 0 0 0 0 0 —

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Totals 31 1 6 1 3 2 Newman ss 4 0 1 1 0 0 .316 Ramirez p 0 0 0 0 0 0 .000 Jerez p 0 0 0 0 0 0 — Reynolds cf 3 0 0 0 1 0 .320 Moran 3b 4 0 2 0 0 0 .280 Osuna 1b 4 0 1 0 0 0 .268 Frazier 2b 3 0 0 0 1 0 .280 Díaz c 4 0 0 0 0 0 .242 Kramer rf 3 0 0 0 1 1 .182 González lf 3 0 1 0 0 0 .229 Agrazal p 1 0 0 0 0 1 .050 Elmore ph 1 0 0 0 0 0 .048 Stratton p 0 0 0 0 0 0 .000 Hartlieb p 0 0 0 0 0 0 — Ríos p 0 0 0 0 0 0 — Tucker ph-ss 1 1 1 0 0 0 .217

Seattle 020 200 000_4 7 0 Pittsburgh 000 000 010_1 6 0

a-lined out for Agrazal in the 5th. b-tripled for Ríos in the 8th. c-lined out for Bass in the 9th.

LOB_Seattle 5, Pittsburgh 6. 2B_Moore (14), Long (9), Moran (29). 3B_Tucker (3). HR_Lewis (5), off Agrazal; Murphy (18), off Agrazal. RBIs_Moore 2 (28), Lewis (10), Murphy (40), Newman (58).

Runners left in scoring position_Seattle 4 (Dunn, Nola, Vogelbach); Pittsburgh 3 (Agrazal, Osuna, Kramer). RISP_Seattle 1 for 7; Pittsburgh 0 for 6.

Runners moved up_Newman. GIDP_Nola, Díaz, Moran.

DP_Seattle 2 (Crawford, Gordon, Nola; Gordon, Seager, Nola); Pittsburgh 2 (Díaz; Newman, Frazier, Osuna).

Seattle IP H R ER BB SO NP ERA Dunn 2 1 0 0 3 1 36 6.75 Milone W,4-9 5 2 0 0 0 1 51 4.70 Bass 1 1 1 1 0 0 15 3.65 Magill S,5-7 1 2 0 0 0 0 15 3.66

Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Agrazal L,4-5 5 6 4 4 1 6 74 5.08 Stratton 1 0 0 0 0 1 17 3.35 Hartlieb 1 0 0 0 0 0 14 8.29 Ríos 1 0 0 0 1 1 14 6.75 Ramirez 2-3 1 0 0 2 2 26 9.82 Jerez 1-3 0 0 0 0 0 6 11.57

Inherited runners-scored_Jerez 3-0.

Umpires_Home, Shane Livensparger; First, Mark Ripperger; Second, Brian O’Nora; Third, James Hoye.

T_2:47. A_9,875 (38,362).

