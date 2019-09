Serena Williams Grand Slam Finals Results

By The Associated Press

Won 23, Lost 10

1999 U.S. Open — def. Martina Hingis, 6-3, 7-6 (4).

2001 U.S. Open — lost to Venus Williams, 6-2, 6-4.

2002 French Open — def. Venus Williams, 7-5, 6-3.

2002 Wimbledon — def. Venus Williams, 7-6 (4), 6-3.

2002 U.S. Open — def. Venus Williams, 6-4, 6-3.

2003 Australian Open — def. Venus Williams, 7-6 (4), 3-6, 6-4.

2003 Wimbledon — def. Venus Williams, 4-6, 6-4, 6-2.

2004 Wimbledon — lost to Maria Sharapova, 6-1, 6-4.

2005 Australian Open — def. Lindsay Davenport, 2-6, 6-3, 6-0.

2007 Australian Open — def. Maria Sharapova , 6-1, 6-2.

2008 Wimbledon — lost to Venus Williams, 7-5, 6-4.

2008 U.S. Open — def. Jelena Jankovic, 6-4, 7-5.

2009 Australian Open — def. Dinara Safina, 6-0, 6-3.

2009 Wimbledon — def. Venus Williams, 7-6 (3), 6-2.

2010 Australian Open — def. Justine Henin, 6-4, 3-6, 6-2.

2010 Wimbledon — def. Vera Zvonareva, 6-3, 6-2.

2011 U.S. Open — lost to Sam Stosur, 6-2, 6-3.

2012 Wimbledon — def. Agnieszka Radwanska, 6-1, 5-7, 6-2.

2012 U.S. Open — def. Victoria Azarenka, 6-2, 2-6, 7-5.

2013 French Open — def. Maria Sharapova , 6-4, 6-4.

2013 U.S. Open — def. Victoria Azarenka, 7-5, 6-7 (6), 6-1.

2014 U.S. Open — def. Caroline Wozniacki, 6-3, 6-3.

2015 Australian Open — def. Maria Sharapova , 6-3, 7-6 (5).

2015 French Open — def. Lucie Safarova, 6-3, 6-7 (2), 6-2.

2015 Wimbledon — def. Garbine Muguruza, 6-4, 6-4.

2016 Australian Open — lost to Angelique Kerber, 6-4, 3-6, 6-4.

2016 French Open — lost to Garbine Muguruza, 7-5, 6-4.

2016 Wimbledon — def. Angelique Kerber, 7-5, 6-3.

2017 Australian Open — def. Venus Williams, 6-4, 6-4.

2018 Wimbledon — lost to Angelique Kerber, 6-3, 6-3.

2018 U.S. Open — lost to Naomi Osaka, 6-2, 6-4.

2019 Wimbledon — lost to Simona Halep, 6-2, 6-2.

2019 U.S. Open — lost to Bianca Andreescu, 6-3, 7-5.

