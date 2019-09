St. Louis 10, Pittsburgh 1

By The Associated Press

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Totals 39 10 11 10 5 7 Fowler rf 5 1 1 1 0 2 .245 Arozarena ph-rf 1 0 0 0 0 0 .250 Wong 2b 5 2 2 0 0 1 .288 Muñoz ss 0 0 0 0 0 0 .271 Goldschmidt 1b 3 0 0 0 2 1 .259 Ponce de Leon p 0 0 0 0 0 0 .000 Ozuna lf 3 3 1 3 2 0 .255 DeJong ss 4 1 1 2 0 0 .246 Sosa ph-2b 0 1 0 0 0 0 .250 Molina c 5 0 1 0 0 0 .276 Knizner pr-c 0 1 0 0 0 0 .213 Edman 3b 4 0 1 1 0 1 .283 Bader cf 4 0 2 2 1 1 .209 Wainwright p 4 1 2 0 0 1 .159 Fernandez p 0 0 0 0 0 0 — Ravelo ph-1b 1 0 0 1 0 0 .240

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Totals 31 1 6 1 2 7 Newman ss 4 1 1 0 0 0 .313 Reynolds lf 4 0 1 0 0 2 .330 Marte cf 3 0 2 1 0 0 .297 Reyes ph 0 0 0 0 1 0 .187 Bell 1b 2 0 0 0 1 0 .279 Baron ph 1 0 0 0 0 1 .000 Moran 3b 4 0 0 0 0 1 .284 Osuna rf 4 0 0 0 0 1 .266 Frazier 2b 3 0 1 0 0 1 .281 Díaz c 3 0 0 0 0 0 .248 Brault p 2 0 1 0 0 0 .314 Holmes p 0 0 0 0 0 0 .000 Hartlieb p 0 0 0 0 0 0 — Kramer ph 1 0 0 0 0 1 .000 Markel p 0 0 0 0 0 0 .000

St. Louis 004 002 202_10 11 0 Pittsburgh 001 000 000_1 6 2

a-struck out for Hartlieb in the 8th. b-hit by pitch for DeJong in the 9th. c-grounded out for Fernandez in the 9th. d-flied out for Fowler in the 9th. e-walked for Marte in the 9th. f-struck out for Bell in the 9th.

1-ran for Molina in the 9th.

E_Bell (13), Osuna (4). LOB_St. Louis 9, Pittsburgh 5. 2B_Wainwright (2), Wong (24), DeJong (29), Bader (13), Reynolds (34). 3B_Marte (6). HR_Ozuna (26), off Brault. RBIs_Fowler (60), Ozuna 3 (81), Edman (27), Bader 2 (31), DeJong 2 (72), Ravelo (4), Marte (82). SB_Newman (14), DeJong (7), Bader (8).

Runners left in scoring position_St. Louis 8 (Ozuna 2, Bader, Fowler, Edman, Arozarena); Pittsburgh 1 (Moran). RISP_St. Louis 6 for 22; Pittsburgh 1 for 2.

Runners moved up_Ravelo. GIDP_Molina, Newman.

DP_St. Louis 1 (DeJong, Wong, Goldschmidt); Pittsburgh 1 (Moran, Frazier, Bell).

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Wainwright W,11-9 7 6 1 1 1 3 95 4.16 Fernandez 1 0 0 0 0 1 13 2.45 Ponce de Leon 1 0 0 0 1 3 21 3.94

Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Brault L,4-4 5 1-3 6 6 5 2 2 96 4.13 Holmes 1 2-3 2 2 2 1 4 34 5.95 Hartlieb 1 1 0 0 2 1 29 8.59 Markel 1 2 2 2 0 0 22 8.44

Inherited runners-scored_Holmes 2-0. HBP_Brault (Edman), Markel (Sosa). WP_Brault(2), Hartlieb. PB_Díaz (8).

Umpires_Home, Ted Barrett; First, Roberto Ortiz; Second, John Tumpane; Third, Lance Barksdale.

T_3:24. A_23,996 (38,362).

