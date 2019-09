St. Louis 3, Chicago Cubs 2

By The Associated Press

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Totals 31 3 7 3 1 14 Fowler rf 3 0 0 1 0 2 .244 Edman 2b 4 1 2 0 0 1 .294 Goldschmidt 1b 4 0 2 1 0 1 .258 Ozuna lf 3 0 0 0 1 0 .242 Molina c 4 0 0 0 0 3 .268 Carpenter 3b 3 0 1 0 0 2 .230 1-Muñoz pr-3b 1 0 0 0 0 1 .266 DeJong ss 3 1 1 1 0 1 .238 Bader cf 2 0 0 0 0 1 .207 a-Wieters ph 1 0 0 0 0 0 .216 Arozarena cf 0 0 0 0 0 0 .214 Mikolas p 2 0 0 0 0 2 .136 Webb p 0 0 0 0 0 0 — b-J.Martínez ph 1 0 1 0 0 0 .267 3-O’Neill pr 0 1 0 0 0 0 .270 Miller p 0 0 0 0 0 0 —

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 2 9 1 1 5 Rizzo 1b 4 0 2 0 0 0 .294 2-Báez pr 0 0 0 0 0 0 .281 Bote 3b 0 0 0 0 0 0 .259 Castellanos rf-lf 4 2 2 1 0 1 .335 Bryant 3b 1 0 0 0 0 0 .282 Happ 3b-1b 2 0 1 0 0 1 .229 Schwarber lf 3 0 1 0 1 0 .244 Almora Jr. cf 0 0 0 0 0 0 .241 Zobrist 2b 4 0 0 0 0 1 .263 Caratini c 3 0 1 0 0 0 .270 c-Contreras ph 1 0 0 0 0 1 .272 Heyward cf-rf 4 0 1 0 0 0 .254 Hoerner ss 4 0 1 0 0 0 .281 Darvish p 3 0 0 0 0 1 .089 Strop p 0 0 0 0 0 0 —

St. Louis 001 000 002_3 7 0 Chicago 100 001 000_2 9 0

a-grounded out for Bader in the 8th. b-tripled for Webb in the 9th. c-struck out for Caratini in the 9th.

1-ran for Carpenter in the 8th. 2-ran for Rizzo in the 8th. 3-ran for J.Martínez in the 9th.

LOB_St. Louis 3, Chicago 6. 2B_Goldschmidt (25). 3B_J.Martínez (1). HR_DeJong (29), off Darvish; Castellanos (16), off Mikolas. RBIs_DeJong (77), Fowler (64), Goldschmidt (92), Castellanos (36). SB_Edman (14). SF_Fowler.

Runners left in scoring position_St. Louis 1 (Muñoz); Chicago 3 (Caratini, Schwarber). RISP_St. Louis 1 for 3; Chicago 1 for 4.

GIDP_Ozuna, Zobrist, Darvish, Bryant.

DP_St. Louis 3 (Molina, DeJong, Edman; Carpenter, Edman, Goldschmidt; Edman, DeJong, Goldschmidt); Chicago 2 (Hoerner, Zobrist, Rizzo; Darvish, Zobrist, Rizzo).

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Mikolas 7 2-3 8 2 1 1 4 100 4.16 Webb, W, 2-1 1-3 0 0 0 0 0 7 4.06 Miller, S, 6-10 1 1 0 0 0 1 18 3.76

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Darvish, L, 6-8 8 1-3 7 3 3 0 12 110 3.98 Strop 2-3 0 0 0 1 2 17 4.99

Inherited runners-scored_Webb 2-0, Strop 1-0. HBP_Mikolas (Bryant). PB_Molina (4).

Umpires_Home, Chris Guccione; First, Bill Welke; Second, Mike Everitt; Third, Lance Barrett.

T_3:03. A_38,606 (41,649).

