St. Louis 5, Chicago Cubs 4

By The Associated Press

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Fowler rf 5 0 0 0 0 3 .245 Wong 2b 3 0 1 0 0 0 .285 Carpenter 3b 2 1 1 1 0 1 .227 Goldschmidt 1b 5 1 2 0 0 2 .259 Ozuna lf 5 0 0 0 0 2 .246 DeJong ss 3 1 0 0 0 1 .237 Molina c 4 0 1 0 0 0 .264 Edman 3b-2b 4 2 2 0 0 1 .289 Bader cf 3 0 2 2 1 1 .214 Flaherty p 2 0 1 0 0 1 .167 b-Wieters ph 1 0 0 0 0 0 .219 C.Martínez p 0 0 0 0 0 0 .000 Miller p 0 0 0 0 0 0 — Gallegos p 0 0 0 0 0 0 .000

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Rizzo 1b 3 1 1 1 0 1 .289 Hultzen p 0 0 0 0 0 0 — Underwood Jr. p 0 0 0 0 0 0 .000 a-Caratini ph 1 0 0 0 0 0 .273 Strop p 0 0 0 0 0 0 — Bote 2b 1 0 0 0 0 1 .262 Castellanos rf 4 1 1 0 1 0 .330 Bryant 3b 4 1 1 0 0 2 .284 Schwarber lf 3 0 1 0 1 2 .239 Zobrist 2b 4 0 1 1 0 0 .276 1-Báez pr 0 1 0 0 0 0 .281 Lucroy c 0 0 0 0 0 0 .227 Contreras c 4 0 1 1 0 1 .278 2-Garcia pr 0 0 0 0 0 0 .203 Kimbrel p 0 0 0 0 0 0 — Cishek p 0 0 0 0 0 0 .000 Heyward cf 4 0 0 1 0 0 .253 Hoerner ss 4 0 0 0 0 2 .289 Hendricks p 2 0 0 0 0 1 .157 Wieck p 0 0 0 0 0 0 — Happ 1b 2 0 0 0 0 0 .221

St. Louis 001 012 000 1_5 10 0 Chicago 001 000 003 0_4 6 1

a-grounded out for Underwood Jr. in the 8th. b-flied out for Flaherty in the 9th.

1-ran for Zobrist in the 9th. 2-ran for Contreras in the 9th.

E_Schwarber (6). LOB_St. Louis 5, Chicago 4. 2B_Goldschmidt 2 (24), Bader (14), Zobrist (4). 3B_Edman (5). HR_Carpenter (13), off Kimbrel; Rizzo (27), off Flaherty. RBIs_Bader 2 (37), Carpenter (42), Rizzo (94), Zobrist (15), Contreras (64), Heyward (61). CS_Wong (4). S_Flaherty.

Runners left in scoring position_St. Louis 5 (Wong 2, Molina, Flaherty); Chicago 2 (Heyward, Hoerner). RISP_St. Louis 4 for 14; Chicago 2 for 9.

Runners moved up_Fowler, Zobrist 2, Heyward. GIDP_Fowler.

DP_Chicago 2 (Contreras, Zobrist, Contreras; Zobrist, Hoerner, Rizzo).

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Flaherty 8 3 1 1 1 8 118 2.96 C.Martínez, H, 3 1-3 3 3 3 1 1 20 3.50 Miller, W, 5-5 2-3 0 0 0 0 0 6 3.93 Gallegos, S, 1-2 1 0 0 0 0 1 14 2.07

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Hendricks 5 1-3 8 4 4 1 6 95 3.37 Wieck 2-3 1 0 0 0 2 10 1.29 Hultzen 1 0 0 0 0 1 11 0.00 Underwood Jr. 1 0 0 0 0 0 11 3.38 Strop 1 0 0 0 0 1 13 5.17 Kimbrel, L, 0-3 2-3 1 1 1 0 2 13 5.95 Cishek 1-3 0 0 0 0 0 3 3.06

Inherited runners-scored_Miller 2-1, Wieck 2-1. HBP_Hendricks (DeJong). WP_Flaherty.

Umpires_Home, Bill Welke; First, Mike Everitt; Second, Lance Barrett; Third, Chris Guccione.

T_3:40. A_39,524 (41,649).

