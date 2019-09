By The Associated Press

NATIONAL LEAGUE

G AB H R Pct. Yelich Mil 130 489 161 100 .329 K.Marte Ari 144 569 187 97 .329 Rendon Was 143 537 173 115 .322 McNeil NYM 132 508 161 82 .317 Arenado Col 152 578 183 100 .317 Blackmon Col 136 566 179 111 .316 B.Reynolds Pit 133 490 154 83 .314 Newman Pit 125 472 146 58 .309 Bellinger LAD 152 547 164 118 .300 Albies Atl 156 623 186 100 .299

Home Runs

P.Alonso, New York, 50; E.Suárez, Cincinnati, 48; Bellinger, Los Angeles, 46; Yelich, Milwaukee, 44; Arenado, Colorado, 41; Acuña Jr., Atlanta, 41; Freeman, Atlanta, 38; Schwarber, Chicago, 37; Bell, Pittsburgh, 37; Donaldson, Atlanta, 37.

Runs Batted In

Rendon, Washington, 124; Freeman, Atlanta, 121; Arenado, Colorado, 118; E.Escobar, Arizona, 118; Bell, Pittsburgh, 116; P.Alonso, New York, 115; Bellinger, Los Angeles, 114; Harper, Philadelphia, 109; Soto, Washington, 108; E.Suárez, Cincinnati, 102.

Pitching

Strasburg, Washington, 17-6; Fried, Atlanta, 17-6; Dak.Hudson, St. Louis, 16-7; Kershaw, Los Angeles, 15-5; L.Castillo, Cincinnati, 15-7; Corbin, Washington, 14-7; Wainwright, St. Louis, 14-9; Buehler, Los Angeles, 13-4; Soroka, Atlanta, 13-4; Ryu, Los Angeles, 13-5.

