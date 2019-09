Uruguay-United States Summary

By The Associated Press

At St. Louis Uruguay 0 1—1 United States 0 1—1

First half_None.

Second half_1, Uruguay, BRodriguez (Valverde), 50th minute. 2, United States, Morris (Lima), 79th minute.

Yellow cards_None. Red cards_None.

Referee_Ricardo Montero, Costa Rica. Linesmen_William Arrieta, Costa Rica; Octavio Jara, Costa Rica.

Lineups

Uruguay_Fernando Muslera; Martín Cáceres, Sebastián Coates, José Giménez, Matías Viña; Federico Valverde, Matías Vecino, Rodrigo Bentancur (Nahitan Nández, 83rd); Brian Rodríguez (Brian Lozano, 62nd), Giorgian De Arrascaeta, Jonathan Rodríguez (Maxi Gómez, 87th)

United States_Brad Guzan; Reggie Cannon (Nick Lima, 75th), Aaron Long, Tim Ream, Sergiño Dest (Daniel Lovitz, 70th); Jackson Yueill, Sebastian Lletget, Christian Roldan; Tyler Boyd (Corey Baird, 65th), Jordan Morris (Paxton Pomykal, 85th), Josh Sargent (Gyasi Zardes, 75th)

