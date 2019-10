Athletics World Championships Results

By The Associated Press

Men’s Decathalon 110m Hurdles Heat 1

1. Ilya Shkurenyov, ANA, 14.28 SB

2. Maicel Uibo, Estonia, 14.43 PB

3. Tim Nowak, Germany, 14.60 SB

4. Thomas Van Der Plaetsen, Belgium, 14.80 SB

5. Lindon Victor, Grenada, 14.82 SB

6. Keisuke Ushiro, Japan, 15.26

7. Martin Roe, Norway, 15.86

Heat 2

1. Harrison Williams, United States, 14.43 SB

2. Vitaliy Zhuk, Belarus, 14.49 SB

3. Niklas Kaul, Germany, 14.64

4. Pawel Wiesiolek, Poland, 14.65

5. Fredrik Samuelsson, Sweden, 11.13

6. Janek Oiglane, Estonia, 10.94 PB

— Kai Kazmirek, Germany, DNF

Heat 3

1. Damian Warner, Canada, 13.56

2. Kevin Mayer, France, 13.87

3. Devon Williams, United States, 13.91

4. Solomon Simmons, United States, 14.10

5. Cedric Dubler, Australia, 14.13

6. Pierce Lepage, Canada, 14.19

4. Georni Jaramillo, Venezuela, 14.19

5. Pieter Braun, Netherlands, 14.59

400m Heat 1

1. Janek Oiglane, Estonia, 49.14

2. Ilya Shkurenyov, ANA, 49.36

3. Tim Nowak, Germany, 49.60

4. Maicel Uibo, Estonia, 50.44

5. Thomas Van Der Plaetsen, Belgium, 50.09

6. Keisuke Ushiro, Japan, 51.42

7. Martin Roe, Norway, DQ

8. Basile Rolnin, France, DNS

Heat 2

1. Niklas Kaul, Germany, 48.48

2. Lindon Victor, Grenada, 48.55

3. Georni Jaramillo, Venezuela, 48.66

4. Pieter Braun, Netherlands, 48.79

5. Solomon Simmons, United States, 49.31

6. Pawet Wiesiolek, Poland, 49.37

7. Fredrik Samuelsson, Sweden, 50.08

– Timothy Duckworth, Britain, DNS

Heat 3

1. Pierce Lepage, Canada, 47.35

2. Kai Kazmirek, Germany, 47.35

3. Harrison Williams, United States, 47.93

4. Vitaliy Zhuk, Belarus, 48.08

5. Damian Warner, Canada, 48.12

6. Devon Williams, United States, 48.37

7. Cedric Dubler, Austria, 48.41

8. Kevin Mayer, France, 48.99

1500m

1. Niklas Kaul, Germany, 4:15.70 SB

2. Tim Nowak, Germany, 4:22.18

3. Maicel Uibo, Estonia, 4:31.51 SB

4. Cedric Dubler, Austria, 4:34.75

5. Vitaliy Zhuk, Belarus, 4:35.45

6. Pieter Braun, Netherlands, 4:35.62

7. Janek Õiglane, Estonia, 4:15.70

8. Fredrik Samuelsson, Sweden, 4:39.48

9. Damian Warner, Canada, 4:40.77

10. Harrison Williams, United States, 4:40.96

11. Ilya Shkurenyov, ANA, 4:41.95 SB

12. Pawet Wiesiolek, Poland, 4:42.06

13. Thomas Van Der Plaetsen, Belgium, 4:43.95

14. Solomon Simmons, United States, 4:44.17

15. Pierce Lepage, Canada, 4:45.09 PB

16. Kai Kazmirek, Germany, 4:49.16

17. Keisuke Ushiro, Japan, 4:52.12

18. Martin Roe, Norway, 5:08.91

– Georni Jaramillo, Venezuela, DNF

Discus Group A

1. Ilya Shkurenyov, ANA, 48.75 PB

2. Kevin Mayer, France, 48.34

3. Devon Williams, United States, 47.32

4. Maicel Uibo, Estonia, 46.64

5. Thomas Van Der Plaetsen, Belgium, 46.17

6. Tim Nowak, Germany, 45.02

7. Kai Kazmirek, Germany, 44.85 SB

8. Cedric Dubler, Austria, 44.30 PB

9. Harrison Williams, United States, 44.23

10. Janek Õiglane, Estonia, 43.37

11. Pierce Lepage, Canada, 41.19

Group B

1. Niklas Kaul, Germany, 49.20 PB

2. Keisuke Ushiro, Japan, 48.41 SB

3. Pawet Wiesiolek, Poland, 1.96

4. Martin Roe, Norway, 47.18

5. Vitaliy Zhuk, Belarus, 46.64

6. Solomon Simmons, United States, 46.26 SB

7. Pieter Braun, Netherlands, 45.59

8. Georni Jaramillo, Venezuela, 44.00

9. Fredrik Samuelsson, Sweden, 42.71

10. Damian Warner, Canada, 42.19

– Lindon Victor, Grenada, NM

Javelin

Group A-

1. Janek Õiglane, Estonia, 77.46 PB

2. Maicel Uibo, Estonia, 63.83 SB

3. Thomas Van Der Plaetsen, Belgium, 63.67 SB

4. Kai Kazmirek, Germany, 60.08 SB

5. Ilya Shkurenyov, ANA, 59.56 SB

6. Cedric Dubler, Austria, 59.04 PB

7. Pierce Lepage, Canada, 57.42 SB

8. Tim Nowak, Germany, 56.76

9. Harrison Williams, United States, 48.59

– Kevin Mayer, France, DNS

– Devon Williams, United States, DNS

Group B

1. Niklas Kaul, Germany, 79.05 CDB

2. Damian Warner, Canada, 62.87

3. Keisuke Ushiro, Japan, 61.36

4. Martin Roe, Norway, 60.61

5. Pieter Braun, Netherlands, 59.84

6. Vitaliy Zhuk, Belarus, 58.66

7. Georni Jaramillo, Venezuela, 58.15

8. Fredrik Samuelsson, Sweden, 57.39

9. Pawet Wiesiolek, Poland, 55.00

10. Solomon Simmons, United States, 53.25

– Lindon Victor, Grenada, DNS

Pole Vault Group A

1. Maicel Uibo, Estonia, 5.40 PB

2. Thomas Van Der Plaetsen, Belgium, 5.30

3. Kai Kazmirek, Germany, 5.20 PB

4. Pierce Lepage, Canada, 5.20

5. Ilya Shkurenyov, ANA, 5.20

6. Janek Õiglane, Estonia, 5.00

7. Tim Nowak, Ger, 4.90

8. Harrison Williams, United States, 4.80

9. Cedric Dubler, Austria, 4.70

– Kevin Mayer, France, NM

– Devon Williams, United States, NM

Group B

1. Niklas Kaul, Germany, 5.00 PB

2. Pawet Wiesiolek, Poland, 4.90 PB

3. Fredrik Samuelsson, Sweden, 4.80

4. Vitaliy Zhuk, Belarus, 4.80 SB

5. Pieter Braun, Netherlands, 4.80

6. Solomon Simmons, United States, 4.80

7. Damian Warner, Canada, 4.70

8. Martin Roe, Norway, 4.60

9. Keisuke Ushiro, Japan, 4.50

10. Georni Jaramillo, Venezuela, 4.40

– Lindon Victor, Grenada, DNS

Women’s 1500m Heat 1 Semifinal

Sifan Hassan, Netherlands, 4:14.69; Shelby Houlihan, United States, 4:14.91; Rababe Arafi, Morocco, 4:14.94; Faith Kipyegon, Kenya, 4:14.98; Ciara Mageean, Ireland, 4:15.49.

Heat 2

Jenny Simpson, United States, 4:00.99; Gabriela Debues-Stafford, Canada, 4:01.04; Laura Muir, Britain, 4:01.05; Gudaf Tsegay, Ethiopia, 4:01.12; Winny Chebet, Kenya, 4:01.14; Winnie Nanyondo, Uganada, 4:01.30; Nikki Hiltz, United States, 4:01.52 PB.

400m Final

1. Salwa Eid Naser, Brunei, 48.14

2. Shaunae Miller-Uibo, Bahamas, 48.37

3. Shericka Jackson, Jamaica, 49.47

4. Wadeline Jonathas, Untied States, 49.60 PB

5. Phyllis Francis, United States, 49.61 PB

6. Stephenie Ann McPherson, Jamaica, 50.89

7. Justyna Swiety-Ersetic, Poland, 50.95

8. Iga Baumgart-Witan, Poland, 51.29

Shotput Final

1. Lijao Gong, China, 19.55

2. Danniel Thomas-Dood, Jamaica, 19.47

3. Christina Schwanitz, Germany, 19.17

4. Maggie Ewen, United States, 18.93

5. Anita Marton, Hungary, 18.86

6. Aliona Dubitskaya, Belarus, 18.86

7. Chase Ealey, United States, 18.82

8. Brittany Crew, Canada, 18.55

9. Michelle Carter, United States, 18.41

10. Paulina Guba, Poland, 18.02

11. Sophie Mckinna, Britain, 17.99

12. Dimitriana Surdu, Moldova, 17.64

Heptathlon Javelin

1. Geraldine Ruckstuhl, Switzerland, 55.35

2. Anouk Vetter, Netherlands, 54.17

3. Emma Oosterwegel, Netherlands, 54.01

4. Ekaterina Voronina, Uzbekistan, 51.60

5. Nadine Broersen, Netherlands, 50.41

6. Nafissatou Thiam, Belgium, 48.04

7. Odile Ahouanwanou, Benin, 48.04

8. Verena Preiner, Austria, 46.68

9. Katerina Cachova, Czech Republic, 46.11

10. Kendell Williams, United States, 45.12

11. Katarina Johnson-Thompson, Britain, 43.93

12. Erica Bougard, United States, 43.48

13. Chari Hawkins, United States, 40.07

14. Solene Ndama, France, 37.62

15. Marthe Koala, Burkina Faso, 37.59

16. Hanne Maudens, Belgium, 36.22

17. Annie Kunz, United States, 35.36

18. Noor Vidts, Belgium, 33.58

Long Jump Group A

1. Katrina Johnson-Thompson, Britain, 6.77

2. Marthe Koala, Burkina Faso, 6.44

3. Hanne Maudens, Belgium, 6.41

4. Nafissatou Thiam, Belgium, 6.40

5. Verena Preiner, Austria, 6.36

6. Kendell WIlliams, United States, 6.28

7. Erica Bougard, United States, 6.21

8. Noor Vidts, Belgium, 6.11

9. Solene Ndama, France, 5.98

Group B

1. Nadine Broersen, Netherlands, 6.22

2. Anouk Vetter, Netherlands, 6.20

3. Idile Ahouanwanou, Benin, 6

4. Chari Hawkins, United States, 5.95

5. Annie Kunz, United States, 5.95

6. Emma Oosterwegel, Netherland

7. Ekaterina Voronina, Uzbekistan, 5.83

8. Katerina Cachova, Czech Republic, 5.79

9. Geraldine Ruckstuhl, Switzerland, 5.73

