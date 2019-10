Athletics World Championships Results

By The Associated Press

DOHA, Qatar — Results Saturday from the Athletics World Championships:

Men’s Marathon Final

1. Lelisa Desisa, Ethiopia, 2:10.40 SB

2. Mosinet Geremew, Ethiopia, 2:10.44

3. Amos Kipruto, Kenya, 2:10.51

4. Callum Hawkins, Britain, 2:10.57

5. Stephen Mokoka, Republic of South Africa, 2:11.09

6. Zersenay Tadese, Eritrea, 2:11.29 SB

7. El Hassan EL Abbassi, Bahrain, 2:11.44 SB

8. Hamza Sahli, Morocco, 2:11.49

9. Tadesse Abraham, Switzerland, 2:11.58

10. Daniel Mateo, Spain, 2:12.15

11. Lavan Kipngetich Korir, Kenya, 2:12.38

12. Yassine Rachik, Italy, 2:12.41

13. Fred Musobo, Uganda, 2:13.42

14. Geoffrey Kirui, Kenya, 2:13.54 SB

15. Eyob Ghebrehiwit Faniel, Italy, 2:13.57 SB

16. Alphonce Felix Simbu, Tanzania, 2:13.57

17. Tomas Hilifa Rainhold, Namibia, 2:14.38

18. Stephen Kiprotich, Uganda, 2:15.04

19. Paulo Roberto De Almeida Paula, Brazil, 2:15.09

20. Shaohui Yang, China, 2:15.17

21. Thonakal Gopi, India, 2:15.57

22. Felicien Muhitira, Rwanda, 2:16.21

23. Ahmed Osman, United States, 2:16.22 SB

24. Weldu Negash Gebretsadik, Norway, 2:16.35

25. Hiroki Yamagishi, Japan, 2:16.43 SB

26. Tiidrek Nurme, Estonia, 2:17.38

27. Malcolm Hicks, New Zealand, 2:17.45

28. Adhanom Abraha, Sweden, 2:17.57

29. Yuki Kawauchi, Japan, 2:17.59

30. Caden Shields, New Zealand, 2:18.08

31. Thijs Nijhuis, Denmark, 2:18.10

32. Desmond Mokgobu, Republic of South Africa, 2:18.21

33. Roman Fosti, Estonia, 2:18.30 SB

34. Ngonidzashe Ncube, Zimbabwe, 2:18.42

35. Fyodor Shutov, ANA, 2:18.58

36. John Mason, Canada, 2:19.21

37. Kohei Futaoka, Japan, 2:19.23

38. Elkanah Kibet, United States, 2:19.33 SB

39. Julian Spence, Australia, 2:19.40

40. Byambajav Tseveenravdan, Mongolia, 2:20.07

41. Lemawork Ketema, Austria, 2:20.45

42. Thomas De Bock, Belgium, 2:21.13

43. Stephen Scullion, Ireland, 2:21.31

44. Wellington Bezerra Da Silva, Brazil, 2:21.49

45. Berhanu Degefa, Canada, 2:22.28

46. Andrew Epperson, United States, 2:23.11

47. Munyaradzi Jari, Zimbabwe, 2:23.34

48. Dmitrijs Serjogins, Latvia, 2:24.00 PB

49. Andrey Petrov, Uzbekistan, 2:24.54

50. Ihor Porozov, Ukraine, 2:26.11

51. Vagner Da Silva Noronha, Brazil, 2:26.11

52. Isaac Mpofu, Zimbabwe, 2:29.24

53. Uladzislau Pramau, Belarus, 2:31.04

54. Ser-Od Bat Ochir, Mongolia, 2:36.01

55. Nicolas Cuestas, Uraguay, 2:40.05

4 x 100m Relay Final

1. United States, 37.10 WL

2. Britain, 37.36 AR

3. Japan, 37.43 AR

4. Brazil, 37.72 AR

5. Republic of South Africa, 37.73

6. China, 38.07

– Netherlands, DQ

– France, DNF

4 x 400m Relay Qualification Heat 1

United States, 2:59.89; Colombia, 3:01.06 NR; Italy, 3:01.60 SB; Britain, 3:01.96 SB.

Heat 2

Jamaica, 3:00.76 SB; Belgium, 3:00.87 SB; Trinidad and Tobago, 3:01.35; France, 3:01.40.

Javelin-

Qualification Group A

Johannes Vetter, Germany, 89.35; Anderson Peters, Grenada, 85.34; Jakub Vadlejch, Czech Republic, 84.31; Julian Webber, Germany, 84.29; Julius Yego, Kenya, 83.36; Norbert Rivasz-Toth, Hungary, 83.42 NR; Marcin Krukowski, Poland, 82.44.

Group B

Magnus Kirt, Estonia, 88.36; Kim Amb, Sweden, 84.85; Keshorn Walcott, Trinidad and Tobago, 84.44; Chao-Tsun Cheng, Taiwan, 79.08; Lassi Etelatalo, Finland, 82.26.

Shot Put Final

1. Joe Kovacs, United States, 22.91 CR

2. Ryan Crouser, United States, 22.90 PB

3. Tomas Walsh, New Zealand, 22.90 AR

4. Darlan Romani, Brazil, 22.53

5. Darrell Hill, United States, 21.65

6. Konrad Bukowiecki, Poland, 21.46

7. Jacko Gill, New Zealand, 21.45

8. Chukwuebuka Enekwechi, Nigeria, 21.18

9. Tim Nedow, Canada, 20.85

10. Tomas Stanek, Czech Republic, 20.79

11. Filip Mihaljevic, Croatia, 20.48

– Armin Sinancevic, Serbia, NM

Women’s 100m Hurdles Qualification Heat 1

Nia Ali, United States, 12.59; Megan Tapper, Jamaica, 12.78; Cindy Ofili, Britain, 12.97; Genesis Romero, Venezuela, 13.14.

Heat 2

Luminosa Bobliolo, Italy, 12.80; Yanique Thompson, Jamaica, 12.85; Anne Zagre, Belgium, 12.91 SB; Brianna Beahan, Australia, 13.11.

Heat 3

Danielle Williams, Jamaica, 12.51; Andrea Carolina Vargas, Costa Rica, 12.68 NR; Annimari Korte, Finland, 12.97; Luca Kozak, Hungary, 13.00; Beate Schrott, Austria, 13.08.

Heat 4

Kendra Harrison, United States, 12.55; Cindy Roleder, Germany, 12.76 SB; Elvira Herman, Belarus, 12.84; Reetta Hurske, Finland, 12.96.

Heat 5

Tobi Amusan, Nigeria, 12.48 PB; Janeek Brown, Jamaica, 12.61; Nadine Visser, Netherlands, 12.75; Karolina Koleczek, Poland, 12.78.

1500m Final

1. Sifan Hassan, Netherlands, 3:51.95 CR

2. Faith Kipyegon, Kenya, 3:54.00 NR

3. Gudaf Tsegay, Ethiopia, 3:54.38 PB

4. Shelby Houlihan, United States, 3:54.99 AR

5. Laura Muir, Britain, 3:55.76 SB

6. Gabriela Debues-Stafford, Canada, 3:56.12 NR

7. Winny Chebet, Kenya, 3:58.20 PB

8. Jenny Simpson, United States, 3:58.42 SB

9. Rababe Arafi, Morocco, 3:59.93

10. Ciara Mageean, Ireland, 4:00.15 PB

11. Winnie Nanyondo, Uganda, 4:00.63

12. Nikki Hiltz, United States, 4:06.68

5000m Final

1. Hellen Obiri, Kenya, 14:26.72 CR

2. Margaret Chelima Kipkemboi, Kenya, 14:27.49 PB

3. Konstanze Klosterhalfen, Germany, 14:28.43

4. Tsehay Gemechu, Ethiopia, 14:29.60 PB

5. Lilian Kasait Rengeruk, Kenya, 14:36.05 PB

6. Fantu Worku, Ethiopia, 14:40.47 PB

7. Laura Weightman, Britain, 14:44.57 PB

8. Hawi Feysa, Ethiopia, 14:44.92

9. Karissa Schweizer, United States, 14:45.18 PB

10. Eilish Mccolgan, Britain, 14:46.17 PB

11. Elinor Purrier, United States, 14:58.17 PB

12. Camille Buscomb, New Zealand, 14:58.59 PB

13. Andrea Seccafien, Canada, 14:59.95 PB

14. Nozomi Tanaka, Japan, 15:00.01 PB

15. Dominique Scott, Republic of South Africa, 15:24.47

4 x 100m Relay Final

1. Jamaica, 41.44 WL

2. Britain, 41.85 SB

3. United States, 42.10 SB

4. Switzerland, 42.18 NR

5. Germany, 42.48

6. Trinidad and Tobago, 42.71 SB

7. Italy, 42.98

– China, DQ

4 x 400m Relay Qualification Heat 1

Jamaica, 3:23.64 WL; Poland, 3:25.78; Canada, 3:25.86 SB; Netherlands, 3:27.40 SB.

Heat 2

United States, 3:22.96 WL; Britain, 3:24.99 SB; Ukraine, 3:26.57; Belgium, 3:26.58.

Long Jump Qualification Group A

Ese Brume, Nigeria, 6.89; Tori Bowie, United States, 6.77.

Group B

Malaika Mihambo, Germany, 6.98; Maryna Bekh-Romanchuk, Ukraine, 6.74; Abigail Irozuru, Britain, 6.70; Nastassia Mironchyk-Ivanova, Belarus, 6.69; Shakeela Saunders, United States, 6.53.

Triple Jump Final

1. Yulimar Rojas, Venezuela, 15.37

2. Shanieka Ricketts, Jamaica, 14.92

3. Catherine Ibarguen, Colombia, 14.73

4. Kimberly Williams, Jamaica, 14.64 PB

5. Otha Saladukha, Ukraine, 14.52 SB

6. Ana Peleteiro, Spain, 14.47

7. Keturah Orji, United States, 14.46

8. Patricia Mamona, Portugal, 14.40

9. Tori Franklin, United States, 14.08

10. Rouguy Diallo, France, 14.08

11. Andreea Panturoiu, Romania, 14.07

12. Kristiina Makela, Finland, 13.99

