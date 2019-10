Athletics World Championships Results

By The Associated Press

DOHA, Qatar — Results Sunday from the Athletics World Championships:

Men’s 1500m Final

1. Timothy Cheruiyot, Kenya, 3:29.26

2. Taoufik Makhloufi, Algeria, 3:31.38 SB

3. Marcin Lewandowski, Poland, 3:31.46 NR

4. Jakob Ingerbrigtsen, Norway, 3:31.70

5. Jake Wightman, Britain, 3:31.87 PB

6. Josh Kerr, Britain, 3:32.52 PB

7. Ronald Kwemoi, Kenya, 3:32.72 SB

8. Matthew Centrowitz, United States, 3:32.71 SB

9. Kalle Berglund, Sweden, 3:33.70 NR

10. Craig Engels, United States, 3:34.24

11. Neil Gourley, Britain, 3:37.30

12. Youssouf Hiss Bachir, Djibouti, 3:37.96

10,000m Final

1. Joshua Cheptegei, Uganda, 26:48.36 WL

2. Yomif Kejelcha, Ethiopia, 26:49.34 PB

3. Rhonex Kipruto, Kenya, 26:50.32

4. Rodgers Kwemoi, Kenya, 26:55.36 PB

5. Andamiak Belihu, Ethiopia, 26:56.71

6, Mohammed Ahmed, Canada, 26:59.35 NR

7. Lopez Lomong, United States, 27:04.72 PB

8. Yemaneberhan Crippa, Italy, 27:10.76 NR

9. Hagos Gebrhiwet, Ethiopia, 27:11.37

10. Shadrack Kipchirchir, United States, 27:24.74

11. Alex Korio, Kenya, 27:28.74

12. Sondre Nordstad Moen, Norway, 28:02.18

13. Leonard Korir, United States, 28:05.73

14. Soufiane Bouchikhi, Belgium, 28:15.43

15. Aron Kifle, Eritrea, 28:16.74

16. Rodrigue Kwizera, Burundi, 28:21.92 PB

17. Abdallah Kibet Mande, Uganda, 28:31.49

18. Onesphore Nzikwinkunda, Burundi, 29:11.50

– Hassan Chani, Brunei Darussalam, DNF

– Thierry Ndikumwenayo, Burundi, DNF

-Julien Wanders, Switzerland, DNF

4 x 400m Relay Final

1. United States, 2:56.69 WL

2. Jamaica, 2:57.90 SB

3. Belgium 2:58.78 SB

4. Colombia, 2:59.50 NR

5. Trinidad and Tobago, 3:00.74

6. Italy, 3:02.78

7. France, 3:03.06

– Britain, DNF

Javelin Final

1. Anderson Peters, Grenada, 86.89

2. Mangus Kirt, Estonia, 86.21

3. Johannes Vetter, Germany, 85.37

4. Lassi Etelatalo, Finland, 82.49

5. Jakub Vadlejch, Czech Republic, 82.19

6. Julian Weber, Germany, 81.26

7. Marcin Krukowski, Poland, 80.56

8. Kim Amb, Sweden, 80.42

9. Norbert Rivasz-Toth, Hungary, 79.73

10. Chao-Tsun Cheng, Taiwan, 77.99

11. Keshorn Walcott, Trinidad and Tobago, 77.47

– Julius Yego, Kenya, NM

Women’s 100m Hurdles Semifinal Heat 1

Danielle Williams, Jamaica, 12.41; Nia Ali, United States, 12.44 PB; Nadine Visser, Netherlands, 12.62.

Heat 2

Kendra Harrison, United States, 12.58; Megan Tapper, Jamaica, 12.61 PB.

Heat 3

Tobi Amusan, Nigeria, 12.48 PB; Janeek Brown, Jamaica, 12.62; Andrea Carolina Vargas, Costa Rica, 12.65 NR.

100m Hurdles Final

1. Nia Ali, United States, 12.34

2. Kendra Harrison, United States, 12.46

3. Danielle Williams, Jamaica, 12.47

4. Tobi Amusan, Nigeria, 12.49

5. Andrea Carolina Vargas, Costa Rica, 12.44 NR

6. Nadine Visser, Netherlands, 12.66

7. Janeek Brown, Jamaica, 12.88

– Megan Tapper, Jamaica, DNF

4 x 400m Relay Final

1. United States, 3:18.92 WL

2. Poland, 3:21.89 NR

3. Jamaica, 3:22.37 SB

4. Britain, 3:23.02 SB

5. Belgium, 3:24.15

6. Ukraine, 3:27.48

7. Netherlands, 3:27.89

– Canada, DQ

Long Jump Final

1. Malaika Mihambo, Germany, 7.30

2. Maryna Bekh-Romanchuk, Ukraine, 6.92 SB

3. Ese Brume, Nigeria, 6.91

4. Tori Bowie, United States, 6.81 SB

5. Nastassia Mironchyk-Ivanova, Belarus, 6.76

6. Alina Rotaru, Rowanda, 6.71

7. Abigail Irozuru, Britain, 6.64

8. Chanice Porter, Jamaica, 6.56

9. Shakeela Saunders, United States, 6.54

10. Brooke Stratton, Australia, 6.46

11. Shara Proctor, Britain, 6.43

12. Anasztazia Nguyen, Hungary, 6.26

