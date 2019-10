Athletics World Championships Results

By The Associated Press

Men’s 400m Semifinal Heat 1

Fred Kerley, United States, 44.25; Emmanuel Kipkurui Korir, Kenya, 44.37.

Heat 2

Steven Gardiner, Bahamas, 44.13; Kirani James, Grenada, 44.23; Demish Gaye, Jamaica, 44.66.

Heat 3

Machel Cedenio, Trinidad and Tabago, 44.41; Anthony Jose Zambrano, Colombia, 44.55; Akeem Bloomfield, Jamaica, 44.77.

110 Meter Hurdles Final

1. Shane Brathwaite, Barbados, 13.21

2. Wenjun Xie, China, 13.17

3. Devon Allen, United States, 13.03

4. Omar Mcleod, Jamaica, 12.9

5. Orlando Ortega, Spain, 12.94

6. Grant Holloway, United States, 12.98

7. Pascal Martinot-Lagarde, France, 12.95

8. Milan Trajkovic, Cypress, 13.25

9. Sergey Shubenkov, ANA, 12.92

Decathalon 100 Meter Heat 1

1. Janek Oiglane, Estonia, 10.94 PB

2. Ilya Shkurenyov, ANA, 11.02 SB

3. Maicel Uibo, Estonia, 11.10 SB

4. Tim Nowak, Ger, 11.12 SB

5. Pieter Braun, Netherlands, 11.16

6. Niklas Kaul, Germany, 11.27

7. Thomas Van Der Plaetsen, Belgium, 11.38

8. Keisuke Ushiro, Japan, 11.44

Heat 2

1. Pawel Wiesiolek, Poland, 10.76 SB

2. Kai Kazmirek, Germany, 10.82 SB

3. Devon Williams, United States, 10.84

4. Georni Jaramillo, Venezuela, 10.88

5. Martin Roe, Norway, 10.94

6. Vitaliy Zhuk, Belarus, 10.95

7. Fredrik Samuelsson, Sweden, 11.13

8. Basile Rolnin, France, 11.42

Heat 3

1. Damian Warner, Canada, 10.35

2. Pierce Lepage, Canada, 10.36

3. Kevin Mayer, France, 10.50 Pb

4. Lindon Victor, Grenada, 10.66

5. Solomon Simmons, United States, 10.7

6. Cedric Dubler, Australia, 10.75

7. Harrison Williams, United States, 10.76

– Timothy Duckworth, Britain, DNS

400m Heat 1

1. Janek Oiglane, Estonia, 49.14

2. Ilya Shkurenyov, ANA, 49.36

3. Tim Nowak, Ger, 49.60

4. Maicel Uibo, Estonia, 50.44

5. Thomas Van Der Plaetsen, Belgium, 50.09

6. Keisuke Ushiro, Japan, 51.42

7. Martin Roe, Norway, DQ

8. Basile Rolnin, France, DNS

Heat 2

1. Niklas Kaul, Germany, 48.48

2. Lindon Victor, Grenada, 48.55

3. Georni Jaramillo, Venezuela, 48.66

4. Pieter Braun, Netherlands, 48.79

5. Solomon Simmons, United States, 49.31

6. Pawet Wiesiolek, Poland, 49.37

7. Fredrik Samuelsson, Sweden, 50.08

– Timothy Duckworth, Britain, DNS

Heat 2

1. Pierce Lepage, Canada, 47.35

2. Kai Kazmirek, Germany, 47.35

3. Harrison Williams, United States, 47.93

4. Vitaliy Zhuk, Belarus, 48.08

5. Damian Warner, Canada, 48.12

6. Devon Williams, United States, 48.37

7. Cedric Dubler, Austria, 48.41

8. Kevin Mayer, France, 48.99

High Jump Group A

1. Maicel Uibo, Estonia, 2.17

2. Ilya Shkurenyov, ANA, 2.11

3. Thomas Van Der Plaetsen, Belgium, 2.08

4. Pierce Lepage, Canada, 2.05

5. Cedric Dubler, Austria, 2.02

6. Niklas Kaul, Germany, 2.02

7. Fredrik Samuelsson, Sweden, 2.02

8. Vitaliy Zhuk, Belarus, 1.96

9. Pawet Wiesiolek, Poland, 1.96

10. Harrison Williams, United States, 1.93

Group B

1. Lindon Victor, Grenada, 2.05

2. Kai Kazmirek, Germany, 2.05

3. Tim Nowak, Germany, 2.02

4. Damian Warner, Canada, 2.02

5. Pieter Braun, Netherlands, 2.02

6. Kevin Mayer, France, 1.99

7. Janek Õiglane, Estonia, 1.96

8. Solomon Simmons, United States, 1.96

9. Devon Williams, United States, 1.93

10. Keisuke Ushiro, Japan, 1.90

11. Martin Roe, Norway, 1.87

Long Jump

Group A-

1. Pierce Lepage, Canada, 7.79 w:0.2

2. Damian Warner, Canada, 7.67 w:-0.1

3. Ilya Shkurenyov, ANA, 7.61 w:0.5

4. Kevin Mayer, France, 7.56 Sb w:-0.1

5. Pieter Braun, Netherlands, 7.47 w:0.5

6. Devon Williams, United States, 7.36 w:0

7. Martin Roe, Norway, 7.28 w:0.1

8. Kai Kazmirek, Germany, 7.26 w:0.5

9. Cedric Dubler, Austria, 7.25 w:-0.2

10. Thomas Van Der Plaetsen, Belgium, 7.2 w:0.4

11. Fredrik Samuelsson, Sweden, 7.11 w:0.8

– Timothy Duckworth, Britain, DNS

Group B

1. Lindon Victor, Grenada, 7.51 Pb w:0.2

2. Georni Jaramillo, Venezuela, 7.47 w:0.7

3. Maicel Uibo, Estonia, 7.46 Sb w:0.2

4. Solomon Simmons, United States, 7.37 w:0.3

5. Janek Õiglane, Estonia, 7.32 w:0.5

6. Niklas Kaul, Germany, 7.19 w:0.6

7. Harrison Williams, United States, 7.14 w:0.6

8. Tim Nowak, Germany, 7.07 w:0.3

9. Pawet Wiesiolek, Poland, 7.02 w:0

10. Keisuke Ushiro, Japan, 6.9 w:0.4

11. Vitaliy Zhuk, Belarus, 6.63 w:0.1

Hammer Throw Final

1. Pawel Fajdek, Poland, 80.5

2. Quentin Bigot, France, 78.19

3. Bence Halasz, Hungary, 78.18

4. Wojciech Nowicki, Poland, 77.69

5. Mykhaylo Kokhan, Ukraine, 77.39

6. Eivind Henriksen, Norway, 77.38

7. Javier Cienfuegos, Span, 76.57

8. Hleb Dudarau, Belarus, 76

9. Ashraf Amgad El Seify, Qatar, 75.41

10. Nick Miller, Britain, 75.31

11. Rudy Winkler, United States, 75.2

12. Yevgeniy Korotovskiy, ANA, 75.14

Shot Put Group A

1. Kevin Mayer, France, 16.82

2. Lindon Victor, Grenada, 16.24

3. Georni Jaramillo, Venezuela, 15.42

4. Solomon Simmons, United States, 15.33

5. Pieter Braun, Netherlands, 15.26

6. Janek Õiglane, Estonia, 15.20

7. Damian Warner, Canada, 15.17

8. Vitaliy Zhuk, Belarus, 15.13

9. Niklas Kaul, Germany, 15.10

10. Martin Roe, Norway, 15.08

11. Keisuke Ushiro, Japan, 14.31

Group B

1. Pawet Wiesiolek, Poland, 15.26

2. Maicel Uibo, Estonia, 15.12

3. Ilya Shkurenyov, ANA, 14.71

4. Tim Nowak, Germany, 14.69

5. Kai Kazmirek, Germany, 14.30

6. Fredrik Samuelsson, Sweden, 13.97

7. Harrison Williams, United States, 13.70

8. Thomas Van Der Plaetsen, Belgium, 13.78

9. Devon Williams, United States, 13.76

10. Pierce Lepage, Canada, 13.21

11. Cedric Dubler, Austria, 12.43

Women’s 200 Meters

1. Dina Asher-Smith, Britain, 21.88 NR

2. Brittany Brown, United States, 22.22 PB

3. Mujinga Kambundji, Switzerland, 22.51

4. Anglerne Annelus, United States, 22.59

5. Dezerea Bryant, United States, 22.63

6. Gina Bass, Gambia, 22.71

7. Ivet Lalova-Collio, Bulgaria, 22.77

8. Tynia Gaither, Bahamas, 22.9

400m Semifinal Heat 1

Dalilah Muhammad, United States, 53.91; Sage Watson, Canada, 54.32; Anna Ryzhykova, Ukraine, 54.45.

Heat 2

Rushell Clayton, Jamaica, 54.17; Zuzana Hejnoya, Chech Republic, 54.41; Ashley Spencer, United States, 54.42.

Heat 3

Sydney Mclaughlin, United States, 53.81; Lea Sprunger, Switzerland, 54.52.

Heptathlon 200m Heat 1

1. Nafissatou Thiam, Belgium, 24.60

2. Katerina Cachova, Czech Republic, 24.95

3. Ekaterina Voronina, Uzbekistan, 25.03

4. Emma Oosterwegel, Netherlands, 25.10

5. Geraldine Ruckstuhl, Sweden, 25.21

6. Nadine Groersen, Netherlands, 25.28

Heat 2

1. Hanne Maudens, Belgium, 23.81

2. Solene Ndama, France, 24.34

3. Annie Kunz, United States, 24.37

4. Anouk Vetter, Netherlands, 24.43

5. Noor Vidts, Belgium, 24.46

6. Maria Huntington, Finland, 24.72

7. Charai Hawkins, United States, 24.81

Heat 3

1. Katarina Johnson-Thompson, Britain, 23.00

2. Kendell Williams, United States, 23.62

3. Erica Bougard, United States, 23.89

4. Verena Preiner, Austria, 23.96

5. Odile Ahouanwanou, Bengali, 24.05

6. Marthe Koala, Burkina Faso, 24.29

110m Hurdles Heat 1

1. Katerina Cachova, Czech Republic, 13.47 SB w:0.5

2. Anouk Vetter, Netherlands, 13.55 Sb w:0.5

3. Emma Oosterwegel, Netherlands, 13.65 w:0.5

4. Géraldine Ruckstuhl, Switzerland, 13.84 w:0.5

5. Hanne Maudens, Belgium, 13.90 Pb w:0.5

6. Ekaterina Voronina, Uzbekistan, 14.64 w:0.5

Heat 2

1. Katarina Johnson-Thompson, Britain, 13.09 PB w:0.6

2. Verena Preiner, Austria, 13.25 Pb w:0.6

3. Annie Kunz, United States, 13.27 Pb w:0.6

4. Nafissatou Thiam, Belgium, 13.36 Sb w:0.6

5. Noor Vidts, Belgium, 13.58 w:0.6

6. Nadine Broersen, Netherlands, 13.61 w:0.6

– Ivona Dadic, Austria, DQ

Heat 3

1. Kendell Williams, United States, 12.58 CHB w:0.4

2. Solène Ndama, France, 12.9 w:0.4

3. Erica Bougard, United States, 13.01 w:0.4

4. Marthe Koala, Burkina Faso, 13.05 NR w:0.4

5. Chari Hawkins, United States, 13.23 w:0.4

6. Maria Huntington, Finland, 13.32 w:0.4

7. Odile Ahouanwanou, Benin, 13.45 w:0.4

High Jump Group A

1. Katarina Johnson-Thompson, Britain, 1.95

2. Nafissatou Thiam, Belgium, 1.95

3. Erica Bougard, United States, 1.86

4. Maria Huntington, Finland, 1.83

5. Nadine Broersen, Netherlands, 1.83

6. Ekaterina Voronina, Uzbekistan, 1.80

7. Noor Vidts, Belgium, 1.77

8. Kendell Williams, United States, 1.77

9. Geraldine Ruckstuhl, Sweden, 1.71

Group B

1. Annie Kunz, United States, 1.80

2. Chari Hawkins, United States, 1.77

3. Verena Preiner, Austria, 1.77

4. Odile Ahouanwanqu, Bengali, 1.77

5. Emma Oosterwegel, Netherlands, 1.77

6. Marthe Koala, Burkina Faso, 1.74

7. Katerina Cachova, Czech Republic, 1.74

7. Anouk Vetter, Netherlands, 1.74

9. Solene Ndama, France, 1.71

10. Hanne Maudens, Belgium, 1.71

Shot Put Group A

1. Danniel Thomas-Dodd, Jamaica, 19.32 Q

2. Michelle Carter, United States, 18.85 SB Q

3. Sophie Mckinna, Britain, 18.61 PB Q

4. Aliona Dubitskaya, Belarus, 18.51 Q

5. Chase Ealey, United States, 18.35 Q

6. Brittany Crew, Canada, 18.3 Q

7. Paulina Guba, Poland, 18.04 Q

8. Sara Gambetta, Germany, 18.01

9. Linru Zhang, China, 17.65

10. Portious Warren, Trinidad & Tobago, 17.46

11. Geisa Arcanjo, Brazil, 17.45

12. Jiayuan Song, China, 17.24

13. Oyesade Olatoye, Nigeria, 16.97

14. Ahymará Espinoza, Venezuela, 16.89

Group B

1. Maggie Ewen, United States, 19.21 Q

2. Lijiao Gong, China, 18.96 Q

3. Dimitriana Surdu, Maldova, 18.71 Sb Q

4. Christina Schwanitz, Germany, 18.52 Q

5. Anita Márton, Hungary, 18.44 Q

6. Fanny Roos, Sweden, 18.01

7. Klaudia Kardasz, Poland, 17.79

8. Emel Dereli, Turkey, 17.71

9. Alena Pasechnik, Belarus, 17.55

10. Alina Kenzel, Germany, 17.46

11. Noora Salem Jasim, Bahrain, 17.36

12. Sarah Mitton, Canada, 17.24

13. Madison-Lee Wesche, New Zealand, 17.22

