Atlanta 3, St. Louis 1

Atlanta AB R H BI BB SO Avg. Totals 34 3 7 3 4 10 Acuña Jr. cf 3 0 0 0 2 1 .364 Albies 2b 4 0 2 0 1 1 .250 Freeman 1b 4 0 0 0 0 1 .182 Donaldson 3b 4 0 1 0 0 1 .167 2-Hamilton pr 0 1 0 0 0 0 — Flowers c 0 0 0 0 0 0 — Markakis lf-rf 4 0 0 0 0 1 .154 Joyce rf 3 0 0 0 0 1 .125 Fried p 0 0 0 0 0 0 — O’Day p 0 0 0 0 0 0 — Newcomb p 0 0 0 0 0 0 — c-Hechavarría ph-3b 1 0 0 0 0 1 .000 McCann c 3 0 0 0 1 0 .250 3-Ortega pr 0 1 0 0 0 0 .000 Melancon p 0 0 0 0 0 0 — Swanson ss 4 1 3 1 0 1 .455 Soroka p 2 0 0 0 0 2 .000 a-Duvall ph-lf 2 0 1 2 0 0 .750

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Totals 29 1 4 1 2 8 Fowler cf-rf 4 0 0 0 0 1 .083 Wong 2b 4 0 0 0 0 1 .167 Goldschmidt 1b 4 0 1 0 0 0 .333 Ozuna lf 4 1 2 0 0 1 .500 Molina c 4 0 0 0 0 1 .167 Carpenter 3b 1 0 0 1 1 1 .500 1-Bader pr-cf 0 0 0 0 0 0 .167 Edman rf-3b 2 0 0 0 1 0 .182 DeJong ss 3 0 0 0 0 1 .200 Wainwright p 2 0 0 0 0 2 .000 Miller p 0 0 0 0 0 0 — b-J.Martínez ph 1 0 1 0 0 0 .667 C.Martínez p 0 0 0 0 0 0 .000

Atlanta 000 000 003_3 7 0 St. Louis 010 000 000_1 4 0

a-lined out for Soroka in the 8th. b-singled for Miller in the 8th. c-struck out for Newcomb in the 9th.

1-ran for Carpenter in the 8th. 2-ran for Donaldson in the 9th. 3-ran for McCann in the 9th.

LOB_Atlanta 8, St. Louis 4. 2B_Swanson 2 (2), Donaldson (1), Ozuna (3), Goldschmidt (2). RBIs_Swanson (2), Duvall 2 (4), Carpenter (2). SB_Hamilton (1). CS_Bader (1). SF_Carpenter.

Runners left in scoring position_Atlanta 5 (Acuña Jr., Markakis, Freeman, Albies); St. Louis 2 (Fowler, Molina). RISP_Atlanta 2 for 9; St. Louis 0 for 5.

Runners moved up_Donaldson, Molina.

Atlanta IP H R ER BB SO NP ERA Soroka 7 2 1 1 0 7 90 1.29 Fried 1-3 0 0 0 2 0 13 0.00 O’Day 1-3 1 0 0 0 0 3 0.00 Newcomb, W, 1-0 1-3 0 0 0 0 0 2 0.00 Melancon, S, 2-3 1 1 0 0 0 1 17 12.00

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Wainwright 7 2-3 4 0 0 2 8 120 0.00 Miller, H, 1 1-3 0 0 0 0 0 2 0.00 C.Martínez, L, 1-1, BS, 0-1 1 3 3 3 2 2 26 23.14

Inherited runners-scored_O’Day 2-0, Newcomb 2-0, Miller 3-0. IBB_off C.Martínez (McCann).

Umpires_Home, Sam Holbrook; First, Jim Wolf; Second, Tom Hallion; Third, Ed Hickox; Right, Alan Porter; Left, Pat Hoberg.

T_3:22. A_46,701 (45,538).

