ATP Money Leaders

Through Oct. 20

1 Rafael Nadal $11,926,883 2 Novak Djokovic $10,079,396 3 Daniil Medvedev $6,955,826 4 Roger Federer $6,509,783 5 Dominic Thiem $5,388,877 6 Stefanos Tsitsipas $3,992,362 7 Alexander Zverev $3,060,707 8 Fabio Fognini $2,598,415 9 Matteo Berrettini $2,516,517 10 Roberto Bautista Agut $2,466,489 11 David Goffin $2,420,885 12 Gael Monfils $2,318,992 13 Kei Nishikori $2,173,244 14 Diego Schwartzman $2,152,537 15 Karen Khachanov $2,093,073 16 Stan Wawrinka $1,990,734 17 Grigor Dimitrov $1,789,160 18 John Isner $1,742,713 19 Guido Pella $1,677,602 20 Lucas Pouille $1,634,275 21 Nikoloz Basilashvili $1,615,427 22 Denis Shapovalov $1,599,390 23 Dusan Lajovic $1,528,504 24 Borna Coric $1,490,627 25 Felix Auger-Aliassime $1,488,124 26 Jan-Lennard Struff $1,479,925 27 Benoit Paire $1,471,836 28 Andrey Rublev $1,398,581 29 Nick Kyrgios $1,384,572 30 Alex De Minaur $1,363,818 31 Pablo Carreno Busta $1,328,486 32 Juan Sebastian Cabal $1,308,155 32 Robert Farah $1,308,155 34 Marin Cilic $1,292,449 35 Jeremy Chardy $1,291,778 36 Feliciano Lopez $1,249,117 37 Milos Raonic $1,232,499 38 Joao Sousa $1,220,000 39 Pierre-Hugues Herbert $1,219,978 40 Fernando Verdasco $1,213,711 41 Laslo Djere $1,181,480 42 Hubert Hurkacz $1,176,928 43 Taylor Fritz $1,161,713 44 Gilles Simon $1,138,292 45 Frances Tiafoe $1,136,842 46 Adrian Mannarino $1,054,933 47 Radu Albot $1,039,567 48 Mikhail Kukushkin $1,037,700 49 Sam Querrey $1,022,317 50 Cristian Garin $999,447

