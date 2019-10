Avalanche-Panthers Sum

By The Associated Press

Colorado 1 3 0 1—5 Florida 3 1 0 0—4

First Period_1, Florida, Huberdeau 2 (Ekblad, Weegar), 3:32. 2, Florida, Vatrano 1 (Malgin, Stralman), 8:26 (sh). 3, Colorado, Donskoi 3 (Cole, Compher), 10:57. 4, Florida, Huberdeau 3 (Brown, Barkov), 14:57.

Second Period_5, Colorado, Nieto 2 (Bellemare, Calvert), 11:23. 6, Colorado, Burakovsky 3 (Zadorov, Donskoi), 11:55. 7, Florida, Connolly 3 (Stralman), 14:05. 8, Colorado, Burakovsky 4 (Cole, Donskoi), 14:21.

Third Period_None.

Overtime_9, Colorado, MacKinnon 4 (Burakovsky, Girard), 3:03.

Shots on Goal_Colorado 13-18-7-3_41. Florida 17-11-12-4_44.

Power-play opportunities_Colorado 0 of 3; Florida 0 of 4.

Goalies_Colorado, Grubauer 5-0-1 (44 shots-40 saves). Florida, Bobrovsky 2-2-2 (41-36).

A_13,382 (19,250). T_2:29.

Referees_Peter MacDougall, Kelly Sutherland. Linesmen_Matt MacPherson, Kory Nagy.

