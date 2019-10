Breeders’ Cup Opening Odds

By The Associated Press

At Santa Anita Park Arcadia, Calif. Purses do not include supplemental fees All Times EDT FRIDAY, NOV. 1 JUVENILE TURF SPRINT 5th Race, Post Time: 4:12 p.m. 5 furlongs (Turf), 2YO Purse: $1 million PP Horse Jockey Odds 1. Chimney Rock Jose Ortiz 10-1 2. Band Practice (IRE) Jamie Spencer 12-1 3. Another Miracle Manuel Franco 15-1 4. Dream Shot (IRE) Christopher Hayes 15-1 5. Encoder Flavien Prat 15-1 6. Alligator Alley (GB) Wayne Lordan 12-1 7. Kimari John Velazquez 7-2 8. Dr Simpson (FR) Richard Kingscote 15-1 9. Four Wheel Drive Irad Ortiz, Jr. 3-1 10. A’Ali (IRE) Lanfranco Dettori 6-1 11. King Neptune Ryan Moore 15-1 12. Cambria Tyler Gaffalione 12-1

JUVENILE FILLIES TURF 6th Race, Post Time: 4:52 p.m. 1 mile (Turf), 2YO colts and geldings Purse: $1 million PP Horse Jockey Odds 1. Living In The Past (IRE) Daniel Tudhope 15-1 2. Croughavouke (IRE) Flavien Prat 20-1 3. Shadn (IRE) Jamie Spencer 10-1 4. Abscond Irad Ortiz, Jr. 15-1 5. Daahyeh (GB) William Buick 5-1 6. Unforgetable Wayne Lordan 20-1 7. Crystalle Joel Rosario 8-1 8. Tango (IRE) Ryan Moore 10-1 9. Albigna (IRE) Shane Foley 9-2 10. Fair Maiden Drayden Van Dyke 12-1 11. Sharing Manuel Franco 12-1 12. Sweet Melania Jose Ortiz 5-1 13. Selflessly Javier Castellano 8-1 14. Etoile Lanfranco Dettori 12-1

JUVENILE FILLIES 7th Race, Post Time: 5:32 p.m. 1 1/16 miles, 2YO Fillies Purse: $2 million PP Horse Jockey Odds 1. Donna Veloce Flavien Prat 3-1 2. Two Sixty Edgard Zayas 15-1 3. Perfect Alibi Irad Ortiz, Jr. 10-1 4. British Idiom Javier Castellano 7-2 5. Lazy Daisy Rafael Bejarano 12-1 6. Bast John Velazquez 7-2 7. Wicked Whisper Joel Rosario 7-2 8. K P Dreamin Ruben Fuentes 20-1 9. Comical Abel Cedillo 8-1

JUVENILE TURF 8th Race, Post Time: 6:12 p.m. 1 mile (Turf), 2YO colts and geldings Purse: $1 million PP Horse Jockey Odds 1. Our Country John Velazquez 15-1 2. Structor Jose Ortiz 5-1 3. Peace Achieved Miguel Mena 10-1 4. Decorated Invader Irad Ortiz, Jr. 4-1 5. Vitalogy (GB) Javier Castellano 10-1 6. Graceful Kitten Hector Berrios 15-1 7. Andesite Joel Rosario 12-1 8. Billy Batts Paco Lopez 20-1 9. Gear Jockey Tyler Gaffalione 20-1 10. War Beast Abel Cedillo 20-1 11. Proven Strategies Edgard Zayas 30-1 12. Arizona (IRE) Ryan Moore 5-2 13. Fort Myers Wayne Lordan 12-1 14. Hit the Road Flavien Prat 10-1

JUVENILE 9th Race, Post Time: 7:03 p.m. 1 1/16 miles, 2YO colts and geldings Purse: $2 million PP Horse Jockey Odds 1. Dennis’ Moment Irad Ortiz Jr. 8-5 2. Wrecking Crew Paco Lopez 20-1 3. Shoplifted Ricardo Santana, Jr. 20-1 4. Storm the Court Flavien Prat 20-1 5. Scabbard Mike Smith 8-1 6. Eight Rings John Velazquez 2-1 7. Anneau d’Or Juan Hernandez 15-1 8. Full Flat Yutaka Take 30-1 9. Maxfield SCRATCHED

___

SATURDAY, NOV. 2 FILLY & MARE SPRINT 3rd Race, Post Time: 2:55 p.m. 7 furlongs, 3YO&up fillies & mares Purse: $1 million PP Horse Jockey Odds 1. Covfefe Joel Rosario 2-1 2. Danuska’s My Girl Geovanni Franco 20-1 3. Heavenhasmynikki Ricardo Santana, Jr. 20-1 4. Come Dancing Javier Castellano 5-2 5. Lady Ninja Drayden Van Dyke 10-1 6. Bellafina Flavien Prat 6-1 7. Selcourt Luis Saez 10-1 8. Dawn the Destroyer Tyler Gaffalione 12-1 9. Spiced Perfection John Velazquez 4-1

TURF SPRINT 4th Race, Post Time: 3:33 p.m. 5 furlongs (Turf), 3YO&up Purse: $1 million PP Horse Jockey Odds 1. Totally Boss Jose Ortiz 5-1 2. Pure Sensation Paco Lopez 5-1 3. Imprimis Lanfranco Dettori 8-1 4. Shekky Shebaz Irad Ortiz, Jr. 12-1 5. Stubbins Flavien Prat 12-1 6. Stormy Liberal John Velazquez 8-1 7. Leinster Tyler Gaffalione 8-1 8. Legends of War Rafael Bejarano 20-1 9. Final Frontier Luis Saez 6-1 10. Eddie Haskell Joel Rosario 9-2 11. Om Manuel Franco 15-1 12. Belvoir Bay (GB) Javier Castellano 12-1

DIRT MILE 5th Race, Post Time: 4:10 p.m. 1 mile, 3YO&up Purse: $1 million PP Horse Jockey Odds 1. Giant Expectations Jose Ortiz 12-1 2. Improbable Rafael Bejarano 3-1 3. Spun to Run Irad Ortiz, Jr. 6-1 4. Mr. Money Gabriel Saez 6-1 5. Omaha Beach Mike Smith 8-5 6. Ambassadorial Jamie Spencer 30-1 7. Coal Front Javier Castellano 6-1 8. Blue Chipper Flavien Prat 12-1 9. Diamond Oops Julien Leparoux 15-1 10. Snapper Sinclair Ricardo Santana, Jr. 30-1

FILLY & MARE TURF 6th Race, Post Time: 4:54 p.m. 1 1/4 miles (Turf), 3YO&up fillies & mares Purse: $2 million PP Horse Jockey Odds 1. Iridessa (IRE) Wayne Lordan 8-1 2. Sistercharlie (IRE) John Velazquez 8-5 3. Fleeting (IRE) Ryan Moore 6-1 4. Billesdon Brook (GB) Sean Levey 10-1 5. Mirth Mike Smith 20-1 6. Thais (FR) Manuel Franco 30-1 7. Vasilika Flavien Prat 8-1 8. Castle Lady (IRE) Mickael Barzalona 15-1 9. Villa Marina (GB) Olivier Peslier 8-1 10. Mrs. Sippy Joel Rosario 8-1 11. Just Wonderful William Buick 20-1 12. Fanny Logan (IRE) Lanfranco Dettori 15-1

SPRINT 7th Race, Post Time: 5:36 p.m. 6 furlongs, 3YO&up Purse: $2 million PP Horse Jockey Odds 1. Catalina Cruiser Joel Rosario 4-1 2. Hog Creek Hustle Mike Smith 20-1 3. Firenze Fire Irad Ortiz, Jr. 12-1 4. Mitole Ricardo Santana, Jr. 9-5 5. Engage John Velazquez 15-1 6. Shancelot Jose Ortiz 4-1 7. Whitmore Flavien Prat 15-1 8. Landeskog Abel Cedillo 12-1 9. Imperial Hint Javier Castellano 4-1 10. Matera Sky Yutaka Take 30-1

MILE 8th Race, Post Time: 6:20 p.m. 1 mile (Turf), 3YO&up Purse: $2 million PP Horse Jockey Odds 1. Suedois (FR) Javier Castellano 20-1 2. Lucullan Luis Saez 12-1 3. Space Traveller (GB) Daniel Tudhope 12-1 4. Trais Fluors (GB) William James Lee 20-1 5. True Valour (IRE) Drayden Van Dyke 20-1 6. Got Stormy Tyler Gaffalione 7-2 7. Bolo Julien Leparoux 30-1 8. El Tormenta Eurica Da Silva 12-1 9. Circus Maximus (IRE) Rayn Moore 3-1 10. Without Parole (GB) Irad Ortiz, Jr. 20-1 11. Uni (GB) Joel Rosario 7-2 12. Lord Glitters (FR) Jamie Spencer 12-1 13. Hey Gaman (GB) Lanfranco Dettori 12-1

DISTAFF 9th Race, Post Time: 7 p.m. 1 1/8 miles, 3YO&up Fillies & Mares Purse: $2 million PP Horse Jockey Odds 1. Paradise Woods Abel Cedillo 5-1 2. Ollie’s Candy Joel Rosario 15-1 3. Street Band Sophie Doyle 10-1 4. Midnight Bisou Mike Smith 6-5 5. Dunbar Road Jose Ortiz 6-1 6. Wow Cat (CHI) Irad Ortiz Jr. 15-1 7. Secret Spice John Velazquez 10-1 8. La Force (GER) Drayden Van Dyke 30-1 9. Serengeti Empress Flavien Prat 12-1 10. Mo See Cal Paco Lopez 30-1 11. Blue Prize (ARG) Joe Bravo 6-1

TURF 10th Race, Post Time: 7:40 p.m. 1 1/2 mile (Turf), 3YO&up Purse: $4 million PP Horse Jockey Odds 1. Zulu Alpha Jose Ortiz 20-1 2. Acclimate Martin Garcia 20-1 3. United Flavien Prat 20-1 4. Mount Everest (IRE) Wayne Lordan 15-1 5. Anthony Van Dyck (IRE) Ryan Moore 3-1 6. Channel Cat Luis Saez 15-1 7. Alounak (FR) Clement Lecoeuvre 20-1 8. Bandua Tyler Gaffalione 20-1 9. Bricks and Mortar Irad Ortiz, Jr. 9-5 10. Old Persian (GB) William Buick 4-1 11. Arklow Javier Castellano 12-1 12. Channel Maker John Velazquez 10-1

CLASSIC 11th Race, Post Time: 8:44 p.m. 1 1/4 miles, 3YO&up Purse: $6 million PP Horse Jockey Odds 1. Math Wizard Ricardo Santana, Jr. 30-1 2. Seeking the Soul Brian Hernandez, Jr. 20-1 3. Owendale Javier Castellano 15-1 4. War of Will Tyler Gaffalione 20-1 5. Yoshida (JPN) Mike Smith 8-1 6. Elate Jose Ortiz 6-1 7. Higher Power Flavien Prat 6-1 8. McKinzie Joel Rosario 3-1 9. Mongolian Groom Abel Cedillo 12-1 10. Vino Rosso Irad Ortiz, Jr. 4-1 11. Code of Honor John Velazquez 4-1

