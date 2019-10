European PGA-Spanish Open Scores

By The Associated Press

Friday At Club de Campo Villa de Madrid Madrid Purse: $1.65 million Yardage: 7,112; Par: 71 Second Round Rafael Cabrera-Bello, Spain 66-65—131 Adri Arnaus, Spain 65-66—131 Samuel Del Val, Spain 67-65—132 Jon Rahm, Spain 66-67—133 Zander Lombard, South Africa 67-67—134 Mikko Korhonen, Finland 70-65—135 Jason Scrivener, Australia 67-68—135 Marcel Siem, Germany 66-69—135 Kristian Krogh Johannessen, Norway 63-73—136 Nino Bertasio, Italy 69-67—136 Adrian Otaegui, Spain 67-69—136 Per Langfors, Sweden 68-68—136 Steven Brown, England 68-68—136 Masahiro Kawamura, Japan 70-67—137 Jamie Donaldson, Northern Ireland 66-71—137 Jens Dantorp, Sweden 67-70—137 Jack Singh Brar, England 68-69—137 Ross Fisher, England 69-68—137 Dean Burmester, South Africa 66-71—137 Also Sergio Garcia, Spain 69-69—138 Sihwan Kim, United States 67-74—141 David Lipsky, United States 68-73—141 John Catlin, United States 71-71—142 Julian Suri, United States 72-70—142 Johannes Veerman, United States 71-71—142 Missed The Cut Sean Crocker, United States 76-68—144 David Cooke, United States 70-74—144 Jose-Maria Olazabal, Spain 73-76—149 Charlie Saxon, United States 75-74—149

