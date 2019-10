French Open Leading Scores

By The Associated Press

Saturday At Le Golf National Saint-Quentin-en-Yvelines, France Purse: $1.78 million Yardage: 7,245; Par: 71 Third Round Nicolas Colsaerts, Belgium 67-66-67—200 George Coetzee, South Africa 65-68-70—203 Kurt Kitayama, United States 66-68-70—204 Jamie Donaldson, Wales 71-67-66—204 Richie Ramsay, Scotland 66-69-70—205 Joachim B. Hansen, Denmark 68-68-69—205 Gavin Moynihan, Ireland 68-69-68—205 Benjamin Hebert, France 66-71-69—206 Martin Kaymer, Germany 68-69-69—206 Brandon Stone, South Africa 68-69-69—206 Sam Horsfield, England 70-72-65—207 Victor Perez, France 67-71-69—207 Steven Brown, England 71-68-69—208 Hudson Swafford, United States 74-65-69—208 Thomas Detry, Belgium 71-68-70—209 Marcus Kinhult, Sweden 69-71-69—209 Lucas Herbert, Australia 71-73-65—209 Andy Sullivan, England 70-71-68—209 Also David Horsey, England 70-72-69—211 David Lipsky, United States 71-72-69—212 Grégory Bourdy, France 70-72-70—212 Charlie Saxon, United States 70-71-72—213 Stewart Cink, United States 70-70-74—214

