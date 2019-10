Italian Open Leading Scores

By The Associated Press

Sunday At Olgiata Golf Club Rome Purse: $7 million Yardage: 7,523; Par: 71 Final Bernd Wiesberger, Austria 66-70-67-65—268 Matthew Fitzpatrick, England 67-65-68-69—269 Kurt Kitayama, United States 66-70-65-71—272 Matthias Schwab, Austria 68-69-70-66—273 Andrew Johnston, England 67-68-70-68—273 Robert MacIntyre, Scotland 69-69-64-71—273 Shubhankar Sharma, India 66-69-72-68—275 Francesco Laporta, Italy 69-70-68-68—275 Matt Wallace, England 69-67-67-72—275 Justin Walters, South Africa 70-71-70-65—276 Rory Sabbatini, Slovakia 65-70-75-66—276 Erik Van Rooyen, South Africa 68-68-70-70—276 Andrea Pavan, Italy 69-67-70-70—276 Jeunghun Wang, South Korea 72-69-64-71—276 Justin Rose, England 66-69-78-64—277 Richard Sterne, South Africa 72-69-68-68—277 Graeme McDowell, Northern Ireland 69-66-71-71—277 Ryan Fox, New Zealand 70-71-69-68—278 Marcus Kinhult, Sweden 72-67-70-69—278 Tyrrell Hatton, England 68-69-71-70—278 Julian Suri, United States 70-69-69-70—278 Danny Willett, England 68-70-69-71—278 Aaron Rai, England 69-67-69-73—278 Also Eddie Pepperell, England 70-72-71-70—283 David Lipsky, United States 72-70-76-76—294

