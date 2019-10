LPGA-BMW Ladies Championship Scores

By The Associated Press

Friday At LPGA International Busan Busan, South Korea Purse: $2 million Yardage: 6,726; Par: 72 Second Round Danielle Kang 67-67—134 Hee Won Na 68-67—135 Seung Yeon Lee 67-68—135 Ha Na Jang 69-67—136 Somi Lee 68-68—136 Jin Young Ko 67-69—136 Minjee Lee 66-70—136 Ye Jin Kim 71-66—137 Yu Liu 68-69—137 Hyun Kyung Park 70-68—138 Amy Yang 69-69—138 HeeJeong Lim 68-70—138 Su Oh 68-70—138 So Young Lee 72-67—139 Caroline Masson 71-68—139 In Gee Chun 70-69—139 Jing Yan 70-69—139 Mi Jung Hur 70-69—139 Nanna Koerstz Madsen 70-69—139 Min Sun5 Kim 69-70—139 Nelly Korda 69-70—139 So Yeon Ryu 69-70—139 Sei Young Kim 68-71—139 Bo Ah Kim 70-70—140 Ye Rim Choi 70-70—140 Lydia Ko 69-71—140 Jung Min Lee 69-71—140 Marina Alex 69-71—140 Jeongeun Lee6 67-73—140 Char Young2 Kim 74-67—141 Brooke M. Henderson 73-68—141 Ji Hyun Kim 73-68—141 Jeongmin Cho 72-69—141 Ji Young Park 71-70—141 Alena Sharp 71-70—141 Kristen Gillman 70-71—141 Celine Boutier 76-66—142 Ayean Cho 74-68—142 Gayoung Lee 73-69—142 Ju Young Pak 73-69—142 Charley Hull 73-69—142 Mirim Lee 72-70—142 Gaby Lopez 72-70—142 Min Ji Park 72-70—142 Azahara Munoz 70-72—142 Hye-Jin Choi 70-72—142 In-Kyung Kim 69-73—142 Shanshan Feng 68-74—142 Moriya Jutanugarn 73-70—143 Nicole Broch Larsen 72-71—143 Sohye Park 71-72—143 Eun-Hee Ji 75-69—144 So Yeon Park 73-71—144 Jin Seon Han 73-71—144 Jasmine Suwannapura 73-71—144 Carlota Ciganda 72-72—144 Hyo Joo Kim 71-73—144 Jenny Shin 74-71—145 Morgan Pressel 74-71—145 Jennifer Kupcho 72-73—145 Angel Yin 72-73—145 Brittany Altomare 71-74—145 A Lim Kim 71-74—145 Ariya Jutanugarn 74-72—146 Megan Khang 74-72—146 Chella Choi 74-72—146 Paula Creamer 74-72—146 Jaye Marie Green 73-73—146 Ji Yeong2 Kim 73-73—146 Hannah Green 73-73—146 Lizette Salas 71-75—146 Ashleigh Buhai 76-71—147 Eun Bin Lim 75-72—147 Mi Hyang Lee 72-75—147 Jessica Korda 71-76—147 So Yi Kim 78-70—148 Anna Nordqvist 75-73—148 Song Yi Ahn 74-74—148 Chae Yoon Park 73-75—148 Gyo Rin Park 76-73—149 Annie Park 75-74—149 Wei-Ling Hsu 79-72—151 Ally McDonald 75-76—151 Da Yeon Lee 75-WD

