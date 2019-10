LPGA Money Leaders

By The Associated Press

Through Oct. 20

Trn Money 1. Jin Young Ko 19 $2,675,359 2. Jeongeun Lee6 21 $1,936,285 3. Sung Hyun Park 18 $1,500,237 4. Brooke M. Henderson 24 $1,415,974 5. Lexi Thompson 19 $1,404,576 6. Minjee Lee 22 $1,210,297 7. Sei Young Kim 22 $1,121,004 8. Ariya Jutanugarn 25 $1,116,547 9. Danielle Kang 19 $1,061,253 10. Nelly Korda 17 $1,050,370 11. Hyo Joo Kim 17 $1,042,806 12. Hannah Green 19 $987,267 13. Lizette Salas 21 $986,245 14. Carlota Ciganda 21 $950,929 15. Shanshan Feng 20 $905,286 16. Nasa Hataoka 18 $877,874 17. Mi Jung Hur 19 $865,027 18. Yu Liu 25 $794,269 19. Brittany Altomare 23 $759,189 20. Amy Yang 20 $757,467 21. Moriya Jutanugarn 25 $742,921 22. Eun-Hee Ji 20 $738,895 23. Angel Yin 20 $716,229 24. Jessica Korda 15 $713,530 25. Inbee Park 15 $709,264 26. Celine Boutier 24 $708,417 27. So Yeon Ryu 16 $690,266 28. Bronte Law 22 $614,840 29. Mi Hyang Lee 24 $595,031 30. Megan Khang 20 $578,175 31. Azahara Munoz 22 $561,251 32. Ally McDonald 21 $550,732 33. Marina Alex 21 $538,039 34. Morgan Pressel 22 $511,943 35. Caroline Masson 22 $465,955 36. Jasmine Suwannapura 27 $457,481 37. Nanna Koerstz Madsen 21 $454,704 38. Mirim Lee 21 $448,206 39. Kristen Gillman 22 $444,089 40. Su Oh 24 $431,442 41. Jenny Shin 23 $414,053 42. Gaby Lopez 24 $411,913 43. Jennifer Kupcho 15 $406,778 44. Jing Yan 22 $406,375 45. Jaye Marie Green 23 $391,191 46. Lydia Ko 20 $386,747 47. Annie Park 22 $383,213 48. Chella Choi 23 $380,835 49. Nicole Broch Larsen 20 $377,742 50. Ashleigh Buhai 23 $365,975

