LPGA Tour _ Volunteers of America Classic Scores

By The Associated Press

Sunday At Old American Golf Club The Colony, Texas Purse: $1.3 million Yardage: 6,475; Par 71 Final Cheyenne Knight, $195,000 66-67-67-66—266 Brittany Altomare, $102,834 67-66-68-67—268 Jaye Marie Green, $102,834 67-68-64-69—268 Georgia Hall, $60,365 68-68-71-66—273 Jane Park, $60,365 69-67-69-68—273 Stephanie Meadow, $40,461 63-71-73-67—274 Katherine Perry, $40,461 67-68-66-73—274 Gerina Piller, $28,062 69-71-67-68—275 Inbee Park, $28,062 67-70-70-68—275 Jeongeun Lee6, $28,062 67-70-68-70—275 Sei Young Kim, $28,062 68-69-67-71—275 Hyo Joo Kim, $22,123 70-68-69-69—276 Caroline Hedwall, $22,123 69-67-69-71—276 Pornanong Phatlum, $19,512 68-70-69-70—277 Alena Sharp, $19,512 68-65-72-72—277 Brittany Lang, $16,315 70-73-68-68—279 Brooke M. Henderson, $16,315 71-67-72-69—279 Gaby Lopez, $16,315 67-74-67-71—279 Nanna Koerstz Madsen, $16,315 74-66-68-71—279 Amy Olson, $16,315 65-73-70-71—279 Sung Hyun Park, $14,227 69-71-71-69—280 Kristen Gillman, $14,227 67-71-71-71—280 Ariya Jutanugarn, $13,444 68-68-72-73—281 Na Yeon Choi, $11,347 71-73-71-67—282 Cydney Clanton, $11,347 69-75-69-69—282 Mi Jung Hur, $11,347 68-75-70-69—282 In-Kyung Kim, $11,347 70-71-72-69—282 Peiyun Chien, $11,347 68-73-71-70—282 Sarah Schmelzel, $11,347 71-71-68-72—282 Wei-Ling Hsu, $11,347 68-68-73-73—282 In Gee Chun, $11,347 68-69-71-74—282 Yu Liu, $8,549 72-70-71-70—283 Madelene Sagstrom, $8,549 72-69-71-71—283 Jodi Ewart Shadoff, $8,549 68-69-75-71—283 Lizette Salas, $8,549 68-73-70-72—283 Lindy Duncan, $8,549 68-75-67-73—283 Daniela Darquea, $8,549 70-67-73-73—283 Mirim Lee, $6,934 71-73-71-69—284 Ayako Uehara, $6,934 72-70-71-71—284 Youngin Chun, $6,934 69-71-72-72—284 Jennifer Song, $6,934 68-70-73-73—284 Morgan Pressel, $5,678 70-73-72-70—285 Ashleigh Buhai, $5,678 72-69-74-70—285 P.K. Kongkraphan, $5,678 68-75-71-71—285 Ally McDonald, $5,678 71-73-69-72—285 Sakura Yokomine, $5,678 69-69-74-73—285 Eun-Hee Ji, $5,678 72-67-72-74—285 Sarah Burnham, $4,261 73-70-73-70—286 Charlotte Thomas, $4,261 72-70-72-72—286 Jeong Eun Lee, $4,261 72-72-68-74—286 Dottie Ardina, $4,261 68-73-71-74—286 Ruixin Liu, $4,261 66-73-73-74—286 Jenny Shin, $4,261 71-73-67-75—286 Moriya Jutanugarn, $4,261 66-77-68-75—286 Mina Harigae, $4,261 71-68-72-75—286 Lauren Kim, $4,261 69-72-69-76—286 Dori Carter, $4,261 65-72-72-77—286 Klara Spilkova, $3,459 73-69-71-74—287 Dana Finkelstein, $3,459 69-70-73-75—287 Hannah Green, $3,100 68-76-73-71—288 Pajaree Anannarukarn, $3,100 75-69-72-72—288 Angela Stanford , $3,100 68-75-73-72—288 Jasmine Suwannapura, $3,100 68-74-73-73—288 Isi Gabsa, $3,100 69-74-70-75—288 Aditi Ashok, $3,100 69-71-73-75—288 Celine Boutier, $2,839 74-70-71-74—289 Chella Choi, $2,839 69-74-71-75—289 Pannarat Thanapolboonyaras, $2,708 70-72-71-77—290 Pavarisa Yoktuan, $2,708 70-68-74-78—290 Wichanee Meechai, $2,545 74-70-75-72—291 Austin Ernst, $2,545 72-72-74-73—291 Jenny Haglund, $2,545 71-71-74-75—291 Maria Fassi, $2,545 70-67-77-77—291 Tiffany Joh, $2,545 69-73-71-78—291 Hee Young Park, $2,450 72-72-70-78—292 Gabby Lemieux, $2,419 71-73-73-76—293

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.