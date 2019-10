Money Leaders

By The Associated Press

HORSE RACING Through Oct. 6 National Thoroughbred Racing Association Jockeys Sts 1st 2nd 3rd Earnings Irad Ortiz Jr. 1175 246 254 175 $23,125,383 Jose Ortiz 1156 233 206 165 $22,803,321 Javier Castellano 759 163 134 107 $20,745,430 Joel Rosario 882 176 140 158 $18,115,586 John Velazquez 612 120 100 85 $16,141,218 Luis Saez 1170 230 171 141 $15,511,172 Flavien Prat 597 140 106 98 $14,421,349 Manuel Franco 1033 178 179 145 $12,858,997 Ricardo Santana Jr. 846 147 122 106 $12,446,566 Tyler Gaffalione 941 134 131 139 $11,299,974 Trainers Sts 1st 2nd 3rd Earnings Chad Brown 657 175 133 107 $23,509,664 Steven Asmussen 1675 329 289 225 $21,423,769 Mark Casse 925 162 127 128 $13,626,055 Brad Cox 695 186 150 99 $12,869,295 Todd Pletcher 645 148 106 93 $12,778,373 William Mott 403 64 57 58 $11,025,714 Michael Maker 810 128 138 108 $9,030,298 Jason Servis 451 131 99 63 $8,127,343 Bob Baffert 253 60 61 35 $7,791,857 Karl Broberg 1665 437 316 233 $7,221,233 Horses Sts 1st 2nd 3rd Earnings Bricks and Mortar 5 5 0 0 $4,523,650 City of Light 1 1 0 0 $4,000,000 Code of Honor 7 4 1 1 $2,151,570 Country House 5 2 1 1 $2,105,800 Midnight Bisou 7 7 0 0 $1,845,000 Mitole 6 5 0 1 $1,656,200 Seeking the Soul 5 1 1 1 $1,653,111 Tacitus 7 2 3 2 $1,634,500 War of Will 8 3 0 1 $1,484,000 Omaha Beach 5 4 1 0 $1,274,000

U.S. Trotting Drivers Sts 1st 2nd 3rd Earnings Tim Tetrick 2517 589 439 303 $12,694,099 Yannick Gingras 1674 321 248 227 $9,848,006 Dexter Dunn 2038 314 279 260 $8,733,038 Jason Bartlett 2034 398 370 288 $8,452,969 David Miller 1366 224 217 207 $7,133,681 George Brennan 1929 367 296 242 $6,747,172 Brian Sears 716 110 84 95 $6,692,543 Aaron Merriman 3272 701 507 414 $6,490,588 Matt Kakaley 1926 251 264 278 $6,322,260 Jordan Stratton 1880 272 236 277 $5,754,249 Trainers Sts 1st 2nd 3rd Earnings Ron Burke 3823 774 548 477 $17,086,453 Rene Allard 1397 276 199 163 $4,784,103 Marcus Melander 269 71 39 35 $4,317,576 Tony Alagna 596 139 106 67 $4,184,765 Ake Svanstedt 388 74 60 56 $3,728,525 Scott Di Domenico 1148 225 166 143 $3,604,378 Erv Miller 923 178 155 114 $3,585,378 Jim King Jr. 462 119 70 60 $3,341,308 Nancy Johansson 283 58 44 42 $3,169,093 Jennifer Bongiorno 750 175 126 89 $3,110,601 Horses Sts 1st 2nd 3rd Earnings Bettor’s Wish 3HP 15 11 4 0 $1,288,944 Greenshoe 3HT 12 10 2 0 $1,164,550 Forbidden Trade 3HT 12 7 3 1 $878,422 McWicked 8HP 14 5 3 3 $856,466 Shartin N 6MP 16 14 1 0 $848,177 Southwind Ozzi 3HP 12 9 2 0 $804,435 Captain Crunch 3HP 11 5 2 1 $776,777 Lather Up 4HP 12 8 1 1 $768,011 This Is The Plan 4GP 17 3 6 0 $755,738 Gimpanzee 3HT 10 6 1 2 $745,163

TENNIS Through Oct. 6 ATP Money

1. Rafael Nadal, $11,926,883

2. Novak Djokovic, $9,881,961

3. Roger Federer, $6,325,783

4. Daniil Medvedev, $5,566,701

5. Dominic Thiem, $5,204,877

6. Stefanos Tsitsipas, $3,628,167

7. Fabio Fognini, $2,402,615

8. Roberto Bautista Agut, $2,374,314

9. Alexander Zverev, $2,364,707

10. David Goffin, $2,316,909

Ranking

1. Novak Djokovic, 10365

2. Rafael Nadal, 9225

3. Roger Federer, 7130

4. Daniil Medvedev, 4965

5. Dominic Thiem, 4915

6. Alexander Zverev, 4185

7. Stefanos Tsitsipas, 3630

8. Kei Nishikori, 3040

9. Karen Khachanov, 2945

10. Roberto Bautista Agut, 2575

Race to London x-clinched berth

1. x-Rafael Nadal, 9,225

2. x-Novak Djokovic, 7,765

3. x-Roger Federer, 5,510

4. x-Daniil Medvedev, 4,875

5. x-Dominic Thiem, 4,345

6. Stefanos Tsitsipas, 3,370

7. Roberto Bautista Agut, 2,395

8. Alexander Zverev, Germany, 2,255

9. David Goffin, 2,235

10. Matteo Berrettini, 2,185

Race to Milan (21-and-under)

1. Stefanos Tsitsipas, 3460

2. Felix Auger-Aliassime, 1636

3. Alex de Minaur, 1,420

4. Denis Shapovalov, 1,210

5. Frances Tiafoe, 960

6. Casper Ruud, 921

7. Miomir Kecmanovic, 883

8. Ugo Humbert, 762

9. Mikael Ymer, 651

10. Corentin Moutet, 569

WTA Money

1. Ashleigh Barty, $6,887,587

2. Bianca Andreescu, $6,239,150

3. Naomi Osaka, $5,863,282

4. Simona Halep, $5,352,442

5. Serena Williams, $4,310,515

6. Karolina Pliskova, $3,918,077

7. Elina Svitolina, $3,261,495

8. Petra Kvitova, $3,219,430

9. Kiki Bertens, $3,073,171

10. Belinda Bencic, $2,935,455

Ranking

1. Ashleigh Barty, 7096

2. Karolina Pliskova, 6015

3. Naomi Osaka, 5621

4. Elina Svitolina, 5525

5. Bianca Andreescu, 5041

6. Simona Halep, 4962

7. Petra Kvitova, 4776

8. Kiki Bertens, 4495

9. Serena Williams, 3935

10. Belinda Bencic, 3848

Race to Shenzhen x-clinched berth

1. x-Ashleigh Barty, 6476

2. x-Karolina Pliskova, 5315

3. x-Naomi Osaka, 5246

4. x-Simona Halep, 4962

5. x-Bianca Andreescu, 4942

6. x-Petra Kvitova, 4401

7. Elina Svitolina, 3995

8. Serena Williams, 3935

9. Kiki Bertens, 3870

10. Belinda Bencic, 3705

AUTO RACING Points Leaders NASCAR Monster Energy Through Oct. 6

1. Martin Truex Jr, 3095

2. Denny Hamlin, 3080

3. Kyle Busch, 3080

4. Kevin Harvick, 3074

5. Kyle Larson, 3063

6. Brad Keselowski, 3052

7. Alex Bowman, 3049

8. William Byron, 3032

9. Joey Logano, 3032

10. Clint Bowyer, 3028

11. Chase Elliott, 3025

12. Ryan Blaney, 3010

NASCAR Xfinity Through Oct. 5

1. Christopher Bell, 3062

2. Cole Custer, 3050

3. Tyler Reddick, 3044

4. Austin Cindric, 3017

5. Justin Allgaier, 3014

6. Chase Briscoe, 3013

7. Michael Annett, 3009

8. Noah Gragson, 3005

NASCAR Gander Outdoors Truck Through Sept. 13

1. Brett Moffitt, 3034

2. Austin Hill, 3017

3. Ross Chastain, 3016

4. Stewart Friesen, 3014

5. Matt Crafton, 3011

6. Tyler Ankrum, 3005

F1 Through Sept. 29

1. Lewis Hamilton, 322

2. Valtteri Bottas, 249

3. Charles Leclerc, 215

4. Max Verstappen, 212

5. Sebastian Vettel, 194

6. Pierre Gasly, 69

7. Carlos Sainz Jr., 66

8. Alexander Albon, 52

9. Lando Norris, 35

10. Daniel Ricciardo, 34

IndyCar Final

1. Josef Newgarden, 641

2. Simon Pagenaud, 616

3. Alexander Rossi, 608

4. Scott Dixon, 578

5. Will Power, 550

6. Felix Rosenqvist, 425

7. Colton Herta, 420

8. Ryan Hunter-Reay, 420

9. Takuma Sato, 415

10. Graham Rahal, 389

