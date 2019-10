NCAA Football

By The Associated Press

All Times EDT AMERICAN ATHLETIC CONFERENCE East Division Conference All Games W L PF PA W L PF PA Cincinnati 3 0 89 60 6 1 200 143 Temple 2 1 78 90 5 2 200 159 UCF 1 1 80 48 4 2 269 124 South Florida 1 2 72 105 3 4 164 207 East Carolina 0 2 27 69 3 3 124 140 UConn 0 4 67 177 1 6 117 267 West Division Conference All Games W L PF PA W L PF PA SMU 3 0 136 79 7 0 310 191 Navy 3 1 145 65 5 1 224 97 Memphis 2 1 110 70 6 1 274 143 Tulane 2 1 104 85 5 2 252 162 Houston 1 2 78 93 3 4 216 215 Tulsa 0 3 67 112 2 5 153 219

___

Saturday’s Games

Houston 24, UConn 17

SMU 45, Temple 21

Navy 35, South Florida 3

Cincinnati 24, Tulsa 13

Memphis 47, Tulane 17

East Carolina at UCF, 7 p.m.

Thursday’s Games

SMU at Houston, 7:30 p.m.

Saturday, Oct. 26

UConn at UMass, 3:30 p.m.

Tulane at Navy, 3:30 p.m.

South Florida at East Carolina, 3:45 p.m.

UCF at Temple, 7 p.m.

Memphis at Tulsa, 7 p.m.

ATLANTIC COAST CONFERENCE Atlantic Division Conference All Games W L PF PA W L PF PA Clemson 5 0 204 64 7 0 280 84 Boston College 2 2 143 120 4 3 242 197 Louisville 2 2 137 178 4 3 234 234 Florida St. 2 2 104 113 3 3 180 193 Wake Forest 1 1 86 86 5 1 238 167 NC State 1 2 53 86 4 3 189 159 Syracuse 0 3 36 84 3 4 173 183 Coastal Division Conference All Games W L PF PA W L PF PA Virginia 3 1 118 69 5 2 218 138 Pittsburgh 2 1 74 80 5 2 156 155 Virginia Tech 2 2 123 156 5 2 212 207 Duke 2 2 130 114 4 3 219 187 North Carolina 2 2 127 111 3 4 200 189 Miami 1 3 98 107 3 4 198 143 Georgia Tech 1 3 87 152 2 5 127 213

___

Friday’s Games

Pittsburgh 27, Syracuse 20

Saturday’s Games

Georgia Tech 28, Miami 21, OT

Clemson 45, Louisville 10

Boston College 45, NC State 24

Virginia 48, Duke 14

Virginia Tech 43, North Carolina 41, 6OT

Florida St. at Wake Forest, 7:30 p.m.

Saturday, Oct. 26

Miami at Pittsburgh, Noon

Virginia at Louisville, 3:30 p.m.

Syracuse at Florida St., 3:30 p.m.

Duke at North Carolina, 4 p.m.

Boston College at Clemson, 7:30 p.m.

BIG 12 CONFERENCE Conference All Games W L PF PA W L PF PA Baylor 4 0 132 90 7 0 272 134 Oklahoma 4 0 186 77 7 0 353 136 Iowa St. 3 1 142 85 5 2 260 149 Texas 2 1 105 95 4 2 236 167 Kansas St. 1 2 49 74 4 2 181 112 TCU 1 2 92 87 3 3 203 148 Oklahoma St. 1 3 118 139 4 3 266 210 Texas Tech 1 3 115 157 3 4 212 198 West Virginia 1 3 88 156 3 4 159 234 Kansas 0 3 58 125 2 4 137 178

___

Saturday’s Games

Iowa St. 34, Texas Tech 24

Oklahoma 52, West Virginia 14

Kansas St. 24, TCU 17

Baylor 45, Oklahoma St. 27

Kansas at Texas, 7 p.m.

Saturday, Oct. 26

Oklahoma at Kansas St., Noon

Texas at TCU, 3:30 p.m.

Oklahoma St. at Iowa St., 3:30 p.m.

Texas Tech at Kansas, 7 p.m.<

