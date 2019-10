NHRA AAA Texas NHRA Fall Nationals Pairings

By The Associated Press

Saturday At Texas Motorplex Ennis, Texas Pairings for Sunday’s final eliminations Top Fuel

1. Brittany Force, 3.651 seconds, 331.28 mph vs. 16. Cameron Ferre, 3.954, 301.81; 2. Leah Pritchett, 3.681, 332.10 vs. 15. Kebin Kinsley, 3.813, 273.22; 3. Mike Salinas, 3.681, 331.12 vs. 14. Lee Callaway, 3.808, 312.28; 4. Steve Torrence, 3.689, 329.18 vs. 13. Shawn Reed, 3.762, 323.12; 5. Billy Torrence, 3.712, 330.47 vs. 12. Terry McMillen, 3.748, 326.71; 6. Jordan Vandergriff, 3.713, 324.59 vs. 11. Clay Millican, 3.725, 328.30; 7. Austin Prock, 3.714, 328.38 vs. 10. Doug Kalitta, 3.724, 330.63; 8. Antron Brown, 3.717, 327.82 vs. 9. Richie Crampton, 3.720, 325.69. Did Not Qualify: 17. Cory McClenathan, 4.223, 277.94.

Funny Car

1. John Force, Chevy Camaro, 3.834, 337.33 vs. 16. Jeff Arend, Ford Mustang, 4.112, 297.94; 2. Robert Hight, Camaro, 3.851, 335.07 vs. 15. Jim Campbell, Dodge Charger, 4.079, 313.58; 3. J.R. Todd, Toyota Camry, 3.866, 334.40 vs. 14. Cruz Pedregon, Charger, 4.000, 323.74; 4. Bob Tasca III, Mustang, 3.880, 329.02 vs. 13. Jonnie Lindberg, Mustang, 3.961, 322.88; 5. Ron Capps, Charger, 3.881, 332.43 vs. 12. Jack Beckman, Charger, 3.937, 327.11; 6. Matt Hagan, Charger, 3.890, 310.77 vs. 11. Blake Alexander, Mustang, 3.925, 327.11; 7. Tim Wilkerson, Mustang, 3.895, 315.05 vs. 10. Shawn Langdon, Camry, 3.921, 326.08; 8. Paul Lee, Charger, 3.912, 316.08 vs. 9. Tommy Johnson Jr., Charger, 3.920, 324.44. Did Not Qualify: 17. Terry Haddock, 4.167, 291.51; 18. Todd Simpson, 4.298, 250.60.

Pro Stock

1. Jeg Coughlin, Chevy Camaro, 6.509, 210.41 vs. 16. Richie Stevens, Dodge Dart, 6.648, 209.14; 2. Erica Enders, Camaro, 6.510, 211.53 vs. 15. Alex Laughlin, Camaro, 6.616, 209.23; 3. Deric Kramer, Camaro, 6.533, 210.28 vs. 14. Val Smeland, Camaro, 6.611, 208.81; 4. Bo Butner, Camaro, 6.535, 210.57 vs. 13. Shane Tucker, Camaro, 6.609, 209.39; 5. Matt Hartford, Camaro, 6.548, 210.64 vs. 12. Fernando Cuadra Jr., Camaro, 6.591, 209.07; 6. Fernando Cuadra, Camaro, 6.553, 210.37 vs. 11. Chris McGaha, Camaro, 6.577, 210.57; 7. Jason Line, Camaro, 6.556, 210.97 vs. 10. Greg Anderson, Camaro, 6.568, 209.10; 8. Aaron Stanfield, Camaro, 6.556, 210.14 vs. 9. Kenny Delco, Camaro, 6.560, 209.49. Did Not Qualify: 17. Cristian Cuadra, 6.652, 208.55.

Pro Stock Motorcycle

1. Matt Smith, EBR, 6.776, 200.26 vs. Bye; 2. Jerry Savoie, Suzuki, 6.790, 196.13 vs. 15. Jianna Salinas, Suzuki, 7.006, 188.36; 3. Steve Johnson, Suzuki, 6.830, 194.44 vs. 14. Michael Ray, Victory, 6.974, 190.38; 4. Scotty Pollacheck, EBR, 6.847, 197.65 vs. 13. Kelly Clontz, Suzuki, 6.936, 194.18; 5. Angelle Sampey, Harley-Davidson, 6.847, 194.74 vs. 12. Hector Arana, EBR, 6.884, 195.34; 6. Andrew Hines, Harley-Davidson, 6.851, 196.96 vs. 11. Hector Arana Jr, EBR, 6.875, 195.56; 7. Karen Stoffer, Suzuki, 6.853, 195.17 vs. 10. Angie Smith, EBR, 6.871, 196.13; 8. Eddie Krawiec, Harley-Davidson, 6.857, 194.44 vs. 9. Ryan Oehler, EBR, 6.866, 195.34.

