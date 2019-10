Oilers-Islanders Sums

By The Associated Press

Edmonton 2 2 1—5 N.Y. Islanders 1 0 1—2

First Period_1, N.Y. Islanders, Beauvillier 2 (Komarov), 14:14 (sh). 2, Edmonton, Neal 3, 17:53. 3, Edmonton, Neal 4 (McDavid, Nurse), 19:29 (pp). Penalties_Kassian, EDM, (hooking), 5:10; Nelson, NYI, (interference), 13:10; Nelson, NYI, major (high sticking), 18:42.

Second Period_4, Edmonton, Neal 5 (McDavid, Draisaitl), 6:31 (pp). 5, Edmonton, Kassian 3 (Draisaitl, McDavid), 8:46. Penalties_Beauvillier, NYI, (cross checking), 5:07.

Third Period_6, Edmonton, Neal 6 (Klefbom, Jurco), 6:51. 7, N.Y. Islanders, Martin 1 (Dobson, Cizikas), 13:32. Penalties_Cizikas, NYI, (hooking), 2:53; Bear, EDM, (interference), 7:39.

Shots on Goal_Edmonton 13-11-3_27. N.Y. Islanders 6-11-10_27.

Power-play opportunities_Edmonton 2 of 5; N.Y. Islanders 0 of 2.

Goalies_Edmonton, Koskinen 1-0-0 (27 shots-25 saves). N.Y. Islanders, Greiss 1-0-0 (8-7), Varlamov 0-2-0 (19-15).

A_10,985 (13,917). Referees_Trevor Hanson, Steve Kozari. Linesmen_Ryan Daisy, Ryan Gibbons.

