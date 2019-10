Sabres-Blue Jackets Sum

By The Associated Press

Buffalo 0 2 1 0—3 Columbus 2 0 1 1—4

First Period_1, Columbus, Bjorkstrand 1 (Jones, Werenski), 18:09. 2, Columbus, Atkinson 2 (Dubois, Wennberg), 19:05 (pp).

Second Period_3, Buffalo, Johansson 1 (Miller, Sheary), 1:32 (pp). 4, Buffalo, Skinner 2, 11:58.

Third Period_5, Columbus, Foligno 1 (Texier, Bemstrom), 6:46 (pp). 6, Buffalo, Olofsson 3 (Dahlin, Reinhart), 18:46 (pp).

Overtime_7, Columbus, Texier 1 (Foligno), 2:08.

Shots on Goal_Buffalo 6-7-5_18. Columbus 14-15-14-1_44.

Power-play opportunities_Buffalo 2 of 4; Columbus 2 of 3.

Goalies_Buffalo, Ullmark 0-0-1 (44 shots-40 saves). Columbus, Korpisalo 1-1-0 (18-15).

A_14,518 (18,500). T_2:38.

Referees_Gord Dwyer, Steve Kozari. Linesmen_Steve Barton, James Tobias.

