Saturday’s College Football

By The Associated Press

EAST

Boston College 45, NC State 24

CCSU 52, Bryant 14

Colgate 21, Cornell 20

Advertisement

Columbia 44, Penn 6

Dartmouth 49, Marist 7

Delaware 16, New Hampshire 10

Duquesne 20, Sacred Heart 6

Georgetown 14, Lafayette 10

Harvard 31, Holy Cross 21

Houston 24, UConn 17

Indiana 34, Maryland 28

Lehigh 30, Fordham 27, OT

Merrimack 30, Delaware St. 21

Minnesota 42, Rutgers 7

Monmouth (NJ) 49, Gardner-Webb 28

Navy 35, South Florida 3

Princeton 65, Brown 22

Robert Morris 21, Wagner 13

St. Francis (Pa.) 30, LIU 0

Towson 56, Bucknell 7

SOUTH

Appalachian St. 52, Louisiana-Monroe 7

Clemson 45, Louisville 10

Davidson 49, Jacksonville 19

E. Kentucky 34, Murray St. 27

Florida 38, South Carolina 27

Georgia Southern 30, Coastal Carolina 27, 3OT

Georgia Tech 28, Miami 21, OT

Jackson St. 31, MVSU 28, OT

James Madison 38, William & Mary 10

Kennesaw St. 55, Presbyterian 10

LSU 36, Mississippi St. 13

Louisiana Tech 45, Southern Miss. 30

Morehead St. 31, Butler 20

SC State 24, Morgan St. 10

Stetson 38, Dayton 21

The Citadel 27, Furman 10

UT Martin 27, E. Illinois 18

Vanderbilt 21, Missouri 14

Virginia 48, Duke 14

W. Kentucky 30, Charlotte 14

Wofford 59, W. Carolina 7

MIDWEST

Ball St. 52, Toledo 14

Buffalo 21, Akron 0

Cent. Michigan 38, Bowling Green 20

Cincinnati 24, Tulsa 13

Illinois 24, Wisconsin 23

Illinois St. 28, W. Illinois 14

Iowa 26, Purdue 20

Kansas St. 24, TCU 17

Miami (Ohio) 27, N. Illinois 24

N. Dakota St. 22, Missouri St. 0

Ohio 45, Kent St. 38

S. Dakota St. 42, Indiana St. 23

S. Illinois 35, Youngstown St. 10

SOUTHWEST

Auburn 51, Arkansas 10

Baylor 45, Oklahoma St. 27

Iowa St. 34, Texas Tech 24

North Texas 33, Middle Tennessee 30

Oklahoma 52, West Virginia 14

Prairie View 51, Va. Lynchburg 0

SMU 45, Temple 21

Sam Houston St. 17, Nicholls 0

Southern U. 28, Texas Southern 21

FAR WEST

Oregon 35, Washington 31

Oregon St. 21, California 17

Portland St. 38, N. Colorado 30

Wyoming 23, New Mexico 10

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.