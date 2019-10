United States-Canada Summary

By The Associated Press

At Toronto United States 0 0—0 Canada 0 2—2

First half_None.

Second half_1, Canada, Davies (Arfield), 63rd minute. 2, Canada, Cavallini (Osorio), 90th+1 minute.

Yellow cards_Fraser, Can, 24th; McKennie, US, 33rd; Piette, Can, 74th; Cavallini, Can, 77th; Sargent, US, 84th. Red cards_None.

Referee_Daneon Parchment, Jamaica. Linesmen_Juan Carlos Mora, Costa Rica; Ainsley Rochard, Trinidad and Tobago.

A_17,126.

Lineups

United States_Zack Steffen; DeAndre Yedlin (Nick Lima, 73rd_, Aaron Long, Tim Ream, Daniel Lovitz; Michael Bradley, Weston McKennie, Christian Pulisic (Paul Artriola, 60th), Cristian Roldan (Gyasi Zardes, 73rd), Jordan Morris; Josh Sargent

Canada_Milan Borjan; Richie Laryea, Kamal Miller, Steven Vitoria, Derek Cornelius; Mark-Anthony Kaye (Liam Miller, 9th), Samuel Piette; Scott Arfield, Jonathan Osorio, Alphonso Davies (Junior Hoilett, 66th); Jonathan David (Lucas Cavallini, 66th)

