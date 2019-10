Washington 6, L.A. Dodgers 1

By The Associated Press

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Totals 32 1 5 1 3 8 Pederson rf 4 0 0 0 0 1 .182 Muncy 1b 4 0 0 0 0 0 .286 J.Turner 3b 4 1 1 1 0 0 .333 Bellinger cf 4 0 1 0 0 0 .200 Seager ss 4 0 1 0 0 1 .188 Beaty lf 3 0 1 0 0 0 .400 c-Freese ph 1 0 1 0 0 0 .571 Lux 2b 3 0 0 0 1 2 .222 Smith c 2 0 0 0 2 1 .111 Hill p 1 0 0 0 0 1 .000 Maeda p 0 0 0 0 0 0 — a-Pollock ph 1 0 0 0 0 1 .000 Urías p 0 0 0 0 0 0 .000 Báez p 0 0 0 0 0 0 — Stripling p 0 0 0 0 0 0 — b-C.Taylor ph 1 0 0 0 0 1 .167 May p 0 0 0 0 0 0 —

Washington AB R H BI BB SO Avg. Totals 29 6 10 6 5 5 T.Turner ss 5 2 3 0 0 0 .333 Eaton rf 1 0 0 0 2 0 .200 Rendon 3b 2 1 1 3 0 0 .267 Soto lf 3 0 0 0 1 0 .222 Kendrick 2b 4 1 2 0 0 0 .278 Doolittle p 0 0 0 0 0 0 — Hudson p 0 0 0 0 0 0 — Zimmerman 1b 4 1 2 3 0 2 .400 Suzuki c 3 0 0 0 1 1 .000 M.Taylor cf 3 1 2 0 1 0 .429 Scherzer p 3 0 0 0 0 1 .000 Dozier 2b 1 0 0 0 0 1 .000

Los Angeles 100 000 000_1 5 0 Washington 001 041 00x_6 10 0

a-struck out for Maeda in the 5th. b-struck out for Stripling in the 7th. c-singled for Beaty in the 9th.

LOB_Los Angeles 7, Washington 7. 2B_Seager (1), T.Turner (3). 3B_T.Turner (1). HR_J.Turner (2), off Scherzer; Zimmerman (1), off Báez. RBIs_J.Turner (5), Rendon 3 (4), Zimmerman 3 (3). SB_Bellinger (1). SF_Rendon 2. S_Eaton.

Runners left in scoring position_Los Angeles 4 (Hill, Lux, Pederson); Washington 3 (Kendrick, Scherzer). RISP_Los Angeles 0 for 8; Washington 2 for 5.

GIDP_Suzuki.

DP_Los Angeles 2 (Seager, Lux, Muncy; J.Turner, Lux, Muncy).

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Hill 2 2-3 2 1 1 4 2 58 3.38 Maeda 1 1-3 1 0 0 0 2 20 0.00 Urías, L, 0-1 2-3 3 3 3 0 0 14 7.36 Báez 1-3 2 1 1 1 0 17 13.50 Stripling 1 1 1 1 0 0 17 9.00 May 2 1 0 0 0 1 26 2.70

Washington IP H R ER BB SO NP ERA Scherzer, W, 1-0 7 4 1 1 3 7 109 2.77 Doolittle 1 1-3 0 0 0 0 0 20 3.86 Hudson 2-3 1 0 0 0 1 9 0.00

Inherited runners-scored_Maeda 3-0, Báez 2-2. IBB_off Scherzer (Smith). WP_Stripling.

Umpires_Home, Doug Eddings; First, Alfonso Marquez; Second, Tripp Gibson; Third, Will Little; Right, Ted Barrett; Left, Jordan Baker.

T_3:24. A_36,847 (41,313).

