Bermuda Championship Scores

Saturday At Port Royal Golf Course Southampton, Bermuda Purse: $3 million Yardage: 6,828; Par: 71 Third Round Harry Higgs 66-65-65—196 Brendon Todd 68-63-67—198 Bo Hoag 64-71-64—199 Brian Gay 69-65-65—199 Scottie Scheffler 62-69-69—200 Ryan Armour 70-66-65—201 Russell Knox 64-69-68—201 Aaron Wise 67-65-69—201 Wes Roach 63-69-69—201 Fabián Gómez 67-69-66—202 Shawn Stefani 69-66-67—202 Kramer Hickok 68-69-66—203 Denny McCarthy 67-71-65—203 Hank Lebioda 66-70-67—203 David Hearn 67-68-68—203 Ben Crane 68-67-68—203 Rhein Gibson 68-69-67—204 Alex Noren 69-67-68—204 Rod Pampling 70-69-65—204 Mark Hubbard 70-67-68—205 Lanto Griffin 71-66-68—205 Rafael Campos 66-70-69—205 Tyler McCumber 69-68-68—205 Tyler Duncan 70-68-67—205 Scott Stallings 66-70-69—205 D.J. Trahan 71-68-66—205 Doc Redman 69-70-66—205 Chris Baker 66-68-71—205 Robert Streb 68-70-68—206 Chip McDaniel 70-67-69—206 John Merrick 67-69-70—206 Josh Teater 72-67-67—206 Boo Weekley 66-66-74—206 Henrik Norlander 68-69-70—207 Joseph Bramlett 67-70-70—207 Maverick McNealy 71-66-70—207 Arjun Atwal 69-69-69—207 Ryan Brehm 68-68-71—207 Rob Oppenheim 64-70-73—207 Patrick Fishburn 66-71-71—208 Zac Blair 70-68-70—208 Tim Wilkinson 69-69-70—208 Ben Taylor 70-68-70—208 Nelson Ledesma 67-69-72—208 Beau Hossler 66-68-74—208 Dominic Bozzelli 69-71-68—208 Seamus Power 70-67-72—209 Michael Gligic 71-66-72—209 John Senden 65-71-73—209 Cameron Percy 69-70-70—209 Sebastian Cappelen 68-69-73—210 Alex Cejka 68-70-72—210 Roger Sloan 69-70-71—210 Ricky Barnes 69-71-70—210 Scott Harrington 73-67-70—210 Brian Stuard 70-70-70—210 Chase Seiffert 67-73-70—210 Kristoffer Ventura 70-70-70—210 Robert Garrigus 69-69-73—211 Sangmoon Bae 69-67-75—211 Derek Ernst 71-69-71—211 Roberto Díaz 70-70-71—211 Kyoung-Hoon Lee 69-69-75—213 Parker McLachlin 72-67-74—213 Ted Purdy 69-71-73—213 Carlos Franco 67-72-75—214

