Canadian Football League

2019 — Andrew Harris, RB, Winnipeg; Canadian MVP: Andrew Harris, RB, Winnipeg

2018 — Bo Levi Mitchell, QB, Calgary; Canadian MVP: Lemar Durant, WR, Calgary

2017 — DeVier Posey, WR, Toronto; Canadian MVP: Jerome Messam, RB Calgary

2016 — Henry Burris, QB, Calgary; Canadian MVP: Brad Sinopoli, WR, Ottawa

2015 — Mike Reilly, QB, Edmonton; Canadian MVP: Shamawd Chambers, WR, Edmonton

2014 — Bo Levi Mitchell, QB, Calgary; Canadian MVP: Andy Fantuz, WR, Hamilton

2013 — Kory Sheets, RB, Saskatchewan; Canadian MVP: Chris Getzlaf, SB, Saskatchewan

2012 — Chad Kackert, RB, Toronto; Canadian MVP: Ricky Foley, DE, Toronto

2011 — Travis Lulay, QB, B.C.; Canadian MVP: Andrew Harris, RB, B.C.

2010 — Jamel Richardson, WR, Montreal; Canadian MVP: Keith Shologan, DT, Saskatchewan.

2009 — Avon Cobourne, RB, Montreal; Canadian MVP: Ben Cahoon, SB, Montreal.

2008 — Henry Burris, QB, Calgary; Canadian MVP: Sandro DeAngelis, K, Calgary

2007 — James Johnson, DB, Saskatchewan; Canadian MVP, Andy Fantuz, SB, Saskatchewan

2006 — Dave Dickenson, QB, B.C.; Canadian MVP, Paul McCallum, K, British Columbia

2005 — Ricky Ray, QB, Edmonton; Canadian MVP, Mike Maurer, FB, Edmonton

2004 — Damon Allen, QB, Toronto; Canadian MVP, Jason Clermont, SB, British Columbia

2003 — Jason Tucker, WR, Edmonton; Canadian MVP, Ben Cahoon, WR, Montreal

2002 — Anthony Calvillo, QB, Montreal; Canadian MVP, Pat Woodcock, WR, Montreal

2000 — Robert Drummond, RB, British Columbia; Canadian MVP, Sean Millington, RB, British Columbia

1999 — Danny McManus, QB, Hamilton; Canadian MVP, Mike Morreale, WR Hamilton

1998 — Jeff Garcia, QB, Calgary; Canadian MVP, Vince Danielsen, SB, Calgary

1997 — Doug Flutie, QB, Toronto; Canadian MVP, Paul Masotti, WR, Toronto

1996 — Doug Flutie, QB, Toronto; Canadian MVP, Mike Vanderjagt, K Toronto

1995 — Tracy Ham, QB, Baltimore; Canadian MVP, Dave Sapunjis, SB, Calgary

1994 — Karl Anthony, DB, Baltimore; Canadian MVP, Lui Passaglia, K, British Columbia

1993 — Damon Allen, QB, Edmonton; Canadian MVP, Sean Fleming, K, Edmonton

1992 — Doug Flutie, QB, Calgary; Canadian MVP, David Sapunjis, SB, Calgary

1991 — Raghib Ismail, WR, Toronto; Canadian MVP, David Sapunjis, SB, Calgary

1990: Offense, Tom Burgess, QB, Winnipeg; Defense, Greg Battle, LB, Winnipeg; Canadian, Warren Hudson, FB, Winnipeg.

1989: Offense, Kent Austin, QB, Saskatchewan; Defense, Chuck Klingbeil, DT, Saskatchewan; Canadian, David Ridgway, K, Saskatchewan

1988: Offense, James Murphy, WR, Winnipeg; Defense, Michael Gray, DT, Winnipeg; Canadian, Bob Cameron, P, Winnipeg

1987: Offense, Damon Allen, QB, Edmonton; Defense, Stewart Hill, DE, Edmonton; Canadian, Milson Jones, RB, Edmonton

1986: Offense, Mike Kerrigan, QB, Hamilton; Defense, Grover Covington, DE, Hamilton; Canadian, Paul Osbaldiston, K-P, Hamilton

1985: Offense, Roy Dewalt, QB, British Columbia; Defense, James Parker, DE, British Columbia; Canadian, Lui Passaglia, P-K, British Columbia

1984: Offense, Tom Clements, QB, Winnipeg; Defense, Tyrone Jones, LB, Winnipeg; Canadian, Sean Kehoe, RB, Winnipeg

1983: Offense, Joe Barnes, QB, Toronto; Defense, Carl Brazley, DB, Toronto; Canadian Rick Klassen, DT, British Columbia

1982: Offense, Warren Moon, QB, Edmonton; Defense, Dave Fennell, DT, Edmonton; Canadian, Dave Fennell, DT, Edmonton

1981: Offense, J.C. Watts, QB, Ottawa; Defense, John Glassford, LB,Ottawa; Canadian, Neil Lumsden, RB, Edmonton

1980: Offense, Warren Moon, QB, Edmonton; Defense, Dale Potter, LB, Edmonton; Canadian, Dale Potter, LB, Edmonton

1979: Offense, David Green, RB, Montreal; Defense, Tom Cousineau, LB, Montreal; Canadian, Don Sweet, K, Montreal

1978: Offense, Tom Wilkinson, QB, Edmonton; Defense, Dave Fennell, DT, Edmonton; Canadian, Angelo Santucci, RB, Edmonton

1977: Offense, Sonny Wade, QB, Montreal; Defense, Glen Weir, DT, Montreal; Canadian Don Sweet, K, Montreal

1976: Offense, Tom Clements, QB, Ottawa; Defense, Cleveland Vann, LB, Saskatchewan; Canadian, Tony Gabriel, TE, Ottawa

1975: Offense, Steve Ferrughelli, RB, Montreal; Defense, Lewis Cook, DB, Montreal; Canadian, Dave Cutler, K, Edmonton

1974: Offense, Sonny Wade, QB, Montreal; Defense, Junior Ah You, DE, Montreal; Canadian, Don Sweet, K, Montreal

1973 — Charlie Brandon, DE, Ottawa; Canadian, Garry Lefebvre, DB, Edmonton

1972 — Chuck Ealey, QB, Hamilton; Canadian, Ian Sunter, K, Hamilton

1971 — Wayne Harris, LB, Calgary; Canadian, Dick Suderman, DE, Calgary

1970 — Sonny Wade, QB, Montreal

1969 — Russ Jackson, QB, Ottawa

1968 — Vic Washington, RB, Ottawa

1967 — Joe Zuger, QB, Hamilton

___

Note: From 1967-70, only game MVP; from 1971-73, game and Canadian MVP; from 1974-90, offensive, defensive and Canadian MVP; since 1991, game and Canadian MVP.

