Saturday, Nov. 9 EAST

Boston U. 91, SUNY-Polytechnic Institute 63

Brown 75, Canisius 68

George Washington 76, Howard 62

Georgetown 89, Cent. Arkansas 78

Hofstra 94, Monmouth (NJ) 74

La Salle 70, Iona 64, OT

Lehigh 74, Albany (NY) 70

Maryland 73, Rhode Island 55

Mount St. Mary’s 75, Gettysburg 58

New Hampshire 87, Holy Cross 83

Nicholls 75, Pittsburgh 70

Penn St. 91, Wagner 64

Providence 76, NJIT 47

Seton Hall 74, Stony Brook 57

St. Francis Brooklyn 73, Lafayette 72

St. John’s 87, CCSU 57

Temple 75, Morgan St. 57

UMass 62, Fairfield 60

SOUTH

Chattanooga 59, Tennessee St. 57

Coll. of Charleston 84, Georgia St. 80

ETSU 92, UT Martin 75

Louisiana-Lafayette 85, McNeese St. 80

Louisiana-Monroe 73, Alcorn St. 72, OT

Middle Tennessee 73, Lipscomb 70

Murray St. 69, Southern U. 49

South Alabama 75, Southern Miss. 69

Tennessee Tech 83, Martin Methodist 70

UCF 73, Prairie View 69

UMBC 65, Florida Gulf Coast 61

UNC-Asheville 91, The Citadel 76

W. Carolina 71, Gardner-Webb 59

W. Kentucky 97, Austin Peay 75

Wofford 89, High Point 61

MIDWEST

Bradley 90, IUPUI 56

Butler 79, New Orleans 53

Cleveland St. 79, Edinboro 54

Dayton 86, Indiana St. 81

Delaware 56, S. Illinois 54

Evansville 79, Ball St. 75

Green Bay 115, UW-Stout 64

Indiana 85, Portland St. 74

Loyola (Md.) 98, Chicago St. 85

N. Iowa 64, N. Illinois 54

Notre Dame 92, Robert Morris 57

Oakland 75, UTSA 62

Ohio 88, Heidelberg 50

Oklahoma 71, Minnesota 62

S. Utah 79, Nebraska 78, 2OT

Saint Louis 81, Valparaiso 70

Stetson 77, W. Illinois 75

Texas 70, Purdue 66

W. Michigan 115, Milwaukee 110, 3OT

Wichita St. 69, Texas Southern 63

Wright St. 88, Miami (Ohio) 81

SOUTHWEST

Oklahoma St. 69, UMKC 51

Rice 80, Penn 61

Stephen F. Austin 94, NC Central 64

Texas Tech 79, Bethune-Cookman 44

Texas-Arlington 73, Tulsa 59

FAR WEST

Air Force 78, Texas State 71

Denver 74, Utah Valley 62

E. Washington 74, Seattle 66

Gonzaga 110, Ark.-Pine Bluff 60

Hawaii 65, Florida A&M 52

Kansas St. 60, UNLV 56, OT

Long Beach St. 74, San Diego 62

Montana St. 93, Rocky Mountain College 60

Nevada 72, Loyola Marymount 67

New Mexico 97, CS Northridge 70

Oregon 106, Boise St. 75

Oregon St. 80, Iowa St. 74

Pepperdine 77, UC Irvine 73

S. Dakota St. 93, CS Bakersfield 91, 2OT

San Diego St. 76, BYU 71

San Francisco 82, Princeton 72

UC Riverside 58, Idaho 51

