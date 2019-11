Copa Libertadores Glance

By The Associated Press

KNOCKOUT STAGE

First Leg

Tuesday, July 23

River Plate (Argentina) 0, Cruzeiro (Brazil) 0

Wednesday, July 24

Godoy Cruz (Argentina) 2, Palmeiras (Brazil) 2

LDU Quito (Ecuador) 3, Club Olimpia (Paraguay) 1

Club Nacional de Football (Uruguay) 0, Internacional (Brazil) 1

San Lorenzo (Argentina) 0, Cerro Porteno (Paraguay) 0

Thursday, July 25

Atletico Paranaense (Brazil) 0, Boca Juniors (Argentina) 1

CS Emelec (Ecuador) 2, Flamengo (Brazil) 0

Friday, July 26

Gremio (Brazil) 2, Club Libertad Asuncion (Paraguay) 0

Wednesday, Aug. 21

Gremio (Brazil) 0, Palmeiras (Brazil) 1

LDU Quito (Ecuador) 0, Boca Juniors (Argentina) 3

Thursday, Aug. 22

Flamengo (Brazil) 2, Internacional (Brazil) 0

River Plate (Argentina) 2, Cerro Porteno (Paraguay) 0

Wednesday, Oct. 2

River Plate (Argentina) 2, Boca Juniors (Argentina) 0

Thursday, Oct. 3

Gremio (Brazil) 1, Flamengo (Brazil) 1

Saturday, Nov. 23

River Plate (Argentina) 1, Flamengo (Brazil) 2

Second Leg

Tuesday, July 30

Cruzeiro (Brazil) 0, River Plate (Argentina) 0, 0-0 aggregate, River Plate advances 4-2 on penalty kicks

Wednesday, July 31

Club Olimpia (Paraguay) 1, LDU Quito (Ecuador) 1, LDU Quito advances on 4-2 aggregate

Palmeiras (Brazil) 4, Godoy Cruz (Argentina) 0, Palmeiras advances on 6-2 aggregate

Cerro Porteno (Paraguay) 2, San Lorenzo (Argentina) 1, Cerro Porteno advances on 2-1 aggregate

Internacional (Brazil) 2, Club Nacional de Football (Uruguay) 0, Internacional advances on 3-0 aggregate

Thursday, Aug. 1

Boca Juniors (Argentina) 2, Atletico Paranaense (Brazil) 0, Boca Juniors advances on 3-0 aggregate

Flamengo (Brazil) 2, CS Emelec (Ecuador) 0, 2-2 aggregate, Flamengo advances 4-2 on penalty kicks

Friday, Aug. 2

Club Libertad Asuncion (Paraguay) 0, Gremio (Brazil) 3, Gremio advances on 5-0 aggregate

Wednesday, Aug. 28

Palmeiras (Brazil) 1, Gremio (Brazil) 2, Gremio advances on 2-2 aggregate

Boca Juniors (Argentina) 0, LDU Quito (Ecuador) 0, Boca Juniors advances on 3-0 aggregate

Thursday, Aug. 29

Internacional (Brazil) 1, Flamengo (Brazil) 1, Flamengo advances on 3-1 aggregate

Cerro Porteno (Paraguay) 1, River Plate (Argentina) 1, River Plate advances on 3-1 aggregate

Wednesday, Oct. 23

Boca Juniors (Argentina) 1, River Plate (Argentina) 0, River Plate advances on 2-1 aggregate

Thursday, Oct. 24

Flamengo (Brazil) 5, Gremio (Brazil) 0, Flamengo advances on 6-1 aggregate

