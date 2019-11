European PGA-World Tour Championship Leading Scores

By The Associated Press

Friday At Jumeirah Golf Estates Dubai, United Arab Emirates Purse: $8 million Yardage: 7,677; Par: 72 Second Round Michael Lorenzo-Vera, France 63-69—132 Jon Rahm, Spain 66-69—135 Tommy Fleetwood, England 67-68—135 Tom Lewis, Endland 67-70—137 Rory McIlroy, Northern Ireland 64-74—138 Thomas Pieters, Belgium 70-68—138 Christiaan Bezuidenhout, S. Africa 71-67—138 Marcus Kinhult, Sweden 68-71—139 Justin Rose, England 69-70—139 Thomas Detry, Belgium 69-71—140 Adri Arnaus, Spain 70-70—140 Louis Oosthuizen, South Africa 70-70—140 Danny Willett, England 69-72—141 Rafa Cabrera Bello, Spain 68-73—141 Shane Lowry, Ireland 73-68—141 Bernd Wiesberger, Austria 70-71—141 Also Patrick Reed, United States 74-68—142 Matthew Fitzpatrick, England 71-71—142 David Lipsky, United States 72-71—143 Lee Westwood, England 73-70—143 Matt Wallace, England 70-74—144 Henrik Stenson, Sweden 74-70—144 Sergio Garcia, Spain 71-73—144 Francesco Molinari, Italy 69-76—145 Kurt Kitayama, United States 71-75—146 Haotong Li, China 69-77—146 Paul Casey, England 73-73—146 Ian Poulter, England 74-76—150 Tyrrell Hatton, England 73-79—152

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.