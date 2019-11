F1 Brazilian Grand Prix Results

By The Associated Press

After Saturday’s qualifying; race Sunday

At José Carlos Pace Autodrome (circuit, 2.67 miles)

Sao Paulo Lap length: 2.67 miles Car number in parentheses

1. (33) Max Verstappen, Red Bull Racing Honda, 1:07.508

2. (5) Sebastian Vettel, Ferrari, 1:07.631

3. (44) Lewis Hamilton, Mercedes, 1:07.699.

4. (77) Valtteri Bottas, Mercedes, 1:07.874.

5. (23) Alexander Albon, Red Bull Racing Honda, 1:07.935.

6. (10) Pierre Gasly, Scuderia Toro Rosso Honda, 1:08.837.

7. (8) Romain Grosjean, Haas Ferrari, 1:08.854.

8. (7) Kimi Räikkönen, Alfa Romeo Racing Ferrari, 1:08.984.

9. (20) Kevin Magnussen, Haas Ferrari, 1:09.037.

10. (4) Lando Norris, McLaren Renault, 1:08.868.

11. (3) Daniel Ricciardo, Renault, 1:08.903.

12. (99) Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing Ferrari, 1:08.919.

13. (27) Nico Hulkenberg, Renault, 1:08.921.

14. (16) Charles Leclerc, Ferrari, 1:07.728.

15. (11) Sergio Perez, Racing Point BWT Mercedes, 1:09.035.

16. (26) Daniil Kvyat, Scuderia Toro Rosso Honda, 1:09.320.

17. (18) Lance Stroll, Racing Point BWT Mercedes, 1:09.536.

18. (63) George Russell, Williams Mercedes, 1:10.126.

19. (88) Robert Kubica, Williams Mercedes, 1:10.614.

20. (55) Carlos Sainz, McLaren Renault, did not finish.

Leclerc dropped 10 grid places for use of additional power unit element. Sainz races at stewards’ discretion after failing to set a qualifying time.

