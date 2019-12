Friday’s College Basketball

By The Associated Press

EAST

Delaware 75, Md.-Eastern Shore 56

LIU Brooklyn 82, Cal Poly 69

Maryland 80, Harvard 73

Penn St. 85, Syracuse 64

Rutgers 82, UMass 57

SOUTH

Alabama 83, Southern Miss. 68

Chattanooga 74, Alabama St. 56

Coll. of Charleston 63, Providence 55

Davidson 67, Fairfield 56

Duke 83, Winthrop 70

FAU 87, Holy Cross 69

Florida 73, Marshall 67

Florida St. 60, Tennessee 57

Georgia Southern 84, Campbell 74

Jacksonville St. 71, Chicago St. 62

Kentucky 69, UAB 58

LSU 73, Missouri St. 58

Liberty 88, Kentucky Christian 42

Louisville 71, W. Kentucky 54

New Orleans 125, Eureka 60

North Carolina 78, Oregon 74

North Dakota 78, Florida Gulf Coast 63

Tennessee St. 81, North Florida 73

Wake Forest 88, Long Beach St. 75

MIDWEST

Akron 64, Merrimack 47

Creighton 83, Texas Tech 76, OT

DePaul 73, Minnesota 68

Illinois St. 76, Springfield 57

Marquette 101, Southern Cal 79

Michigan 82, Gonzaga 64

Ohio St. 90, Morgan St. 57

Purdue 59, VCU 56

Seton Hall 84, Iowa St. 76

SOUTHWEST

Oklahoma St. 78, Mississippi 37

SMU 70, Abilene Christian 51

Temple 65, Texas A&M 42

FAR WEST

Arizona 92, Penn 82

Boise St. 80, UNC Wilmington 59

CS Bakersfield 70, Hampton 57

Denver 65, Cal St.-Fullerton 62

Grambling St. 67, UC Santa Barbara 58

Montana 69, Coppin St. 62

Pacific 69, Longwood 51

S. Utah 126, West Coast Baptist 40

Saint Mary’s (Cal) 81, Utah St. 73

San Diego St. 83, Iowa 73

Santa Clara 87, SE Missouri 75

UC Riverside 69, SIU-Edwardsville 51

UCF 78, Pepperdine 65

Utah 77, UC Davis 73

