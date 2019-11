LPGA Money Leaders

By The Associated Press

Through Nov. 24

Trn Money 1. Jin Young Ko 22 $2,773,894 2. Sei Young Kim 25 $2,753,099 3. Jeongeun Lee6 25 $2,052,103 4. Brooke M. Henderson 27 $1,696,017 5. Nelly Korda 20 $1,665,546 6. Lexi Thompson 21 $1,537,292 7. Sung Hyun Park 20 $1,529,905 8. Minjee Lee 26 $1,522,607 9. Danielle Kang 21 $1,511,443 10. Hyo Joo Kim 21 $1,290,734 11. Ariya Jutanugarn 29 $1,242,838 12. Hannah Green 23 $1,043,537 13. Lizette Salas 24 $1,038,152 14. Mi Jung Hur 23 $1,030,252 15. Carlota Ciganda 23 $998,654 16. Shanshan Feng 23 $986,190 17. Amy Yang 23 $941,956 18. Nasa Hataoka 20 $917,273 19. Charley Hull 22 $885,961 20. Yu Liu 28 $880,048 21. Brittany Altomare 26 $878,369 22. Jessica Korda 18 $874,588 23. So Yeon Ryu 20 $815,768 24. Eun-Hee Ji 24 $789,695 25. Moriya Jutanugarn 29 $785,105 26. Inbee Park 17 $781,166 27. Celine Boutier 28 $760,430 28. Angel Yin 24 $755,784 29. Caroline Masson 25 $715,544 30. Azahara Munoz 26 $667,184 31. Bronte Law 24 $666,836 32. Megan Khang 24 $646,367 33. Su Oh 28 $640,703 34. Ally McDonald 25 $638,014 35. Mi Hyang Lee 28 $627,611 36. Morgan Pressel 26 $610,872 37. Marina Alex 24 $609,290 38. Nanna Koerstz Madsen 25 $552,072 39. Jennifer Kupcho 19 $525,432 40. Jing Yan 25 $517,412 41. Gaby Lopez 28 $507,171 42. Jasmine Suwannapura 31 $497,171 43. Kristen Gillman 26 $492,466 44. Mirim Lee 24 $472,118 45. Jenny Shin 27 $464,094 46. Nicole Broch Larsen 24 $453,345 47. Chella Choi 27 $452,719 48. Lydia Ko 24 $444,256 49. Jaye Marie Green 27 $427,801 50. Annie Park 25 $407,836

