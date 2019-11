Mayakoba Golf Classic Par Scores

By The Associated Press

Sunday At El Camaleon Golf Club Playa del Carmen, Mexico Purse: $7.2 million Yardage: 7,017; Par: 71 Third Round Brendon Todd 63-68-65—196 -17 Harris English 65-64-68—197 -16 Vaughn Taylor 64-66-67—197 -16 Carlos Ortiz 69-65-65—199 -14 Adam Long 63-69-67—199 -14 Robert Streb 71-64-67—202 -13 Abraham Ancer 66-72-65—203 -12 Alvaro Ortiz 66-67-68—201 -12 Pat Perez 68-65-68—201 -12 C.T. Pan 68-70-66—204 -11 Joel Dahmen 69-69-66—204 -11 Ben Martin 67-69-66—202 -11 Billy Horschel 65-71-66—202 -11 Danny Lee 62-70-70—202 -11 Zac Blair 67-73-65—205 -10 Scott Piercy 70-66-68—204 -10 Brice Garnett 71-67-69—207 -9 Robby Shelton 66-66-72—204 -9 Scottie Scheffler 66-69-70—205 -8 Chez Reavie 66-70-68—204 -8 Brian Gay 66-72-69—207 -7 Graeme McDowell 66-71-71—208 -7 Chris Stroud 66-70-70—206 -7 Dylan Frittelli 66-69-71—206 -7 Brian Stuard 69-72-64—205 -7 Zach Johnson 64-70-72—206 -7 Matthew NeSmith 67-71-70—208 -6 David Hearn 69-70-71—210 -6 Matt Kuchar 69-68-73—210 -6 Aaron Baddeley 70-67-72—209 -6 Emiliano Grillo 70-67-70—207 -6 Nick Taylor 67-70-70—207 -6 Tyler Duncan 73-67-66—206 -6 Bo Hoag 66-69-71—206 -6 Chris Baker 64-69-74—207 -6 Chris Kirk 70-69-67—206 -5 Bronson Burgoon 66-73-69—208 -5 Ryan Armour 68-70-69—207 -5 Ryan Brehm 71-69-68—208 -5 Denny McCarthy 69-71-72—212 -5 Brandon Wu 68-69-70—207 -5 Calum Hill 69-66-71—206 -5 Charles Howell III 70-71-67—208 -5 Mark Hubbard 64-71-73—208 -5 Henrik Norlander 67-71-74—212 -4 Patrick Rodgers 68-71-71—210 -4 J.T. Poston 68-71-74—213 -4 Hudson Swafford 69-70-69—208 -4 Talor Gooch 71-69-71—211 -4 Cameron Tringale 69-71-71—211 -4 Maverick McNealy 71-69-71—211 -4 James Hahn 68-73-68—209 -4 Rory Sabbatini 69-72-68—209 -4 Xinjun Zhang 70-71-68—209 -4 Cameron Champ 70-69-70—209 -3 Graham DeLaet 68-71-72—211 -3 Wes Roach 70-69-73—212 -3 Chase Seiffert 68-69-73—210 -3 Matt Jones 71-69-70—210 -3 Brendan Steele 68-72-72—212 -3 Will Gordon 70-70-70—210 -3 Harold Varner III 68-69-73—210 -3 Beau Hossler 70-71-69—210 -3 Russell Knox 69-72-69—210 -3 Harry Higgs 70-68-71—209 -2 Lanto Griffin 71-68-74—213 -2 Patton Kizzire 67-71-71—209 -2 Scott Stallings 70-71-69—210 -2 Sam Ryder 66-75-70—211 -2 Kevin Kisner 70-71-70—211 -2 Luke Donald 66-72-73—211 -1 Scott Brown 72-69-71—212 -1 Peter Malnati 72-69-71—212 -1 Sebastian Cappelen 71-70-71—212 -1 Shawn Stefani 69-72-72—213 E Scott Harrington 69-69-75—213 +1 Rafael Campos 71-70-72—213 +1 Kevin Chappell 70-71-73—214 +1 Jim Herman 70-71-73—214 +2 Satoshi Kodaira 70-71-74—215 +2 Brian Harman 71-70-74—215 +3 J.J. Spaun 69-72-77—218 +5

