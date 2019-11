NASCAR-Gander Outdoors Trucks Lucas Oil 150 Results

By The Associated Press

By The Associated Press Friday At ISM Raceway Avondale, Ariz. Lap Length: 1 mile (Pole position in parentheses)

1. (2) Stewart Friesen, Chevrolet, 150.

2. (7) Brandon Jones, Toyota, 150.

3. (6) Chandler Smith, Toyota, 150.

4. (4) Ben Rhodes, Ford, 150.

Advertisement

5. (8) Grant Enfinger, Ford, 150.

6. (10) Matt Crafton, Ford, 150.

7. (32) Harrison Burton, Toyota, 150.

8. (11) Johnny Sauter, Ford, 150.

9. (14) Ross Chastain, Chevrolet, 150.

10. (12) Brett Moffitt, Chevrolet, 150.

11. (5) Ty Majeski, Chevrolet, 150.

12. (3) Sheldon Creed, Chevrolet, 150.

13. (1) Austin Hill, Toyota, 150.

14. (9) Todd Gilliland, Toyota, 150.

15. (18) Tyler Dippel, Chevrolet, 150.

16. (16) Dylan Lupton, Toyota, 150.

17. (20) Tanner Gray, Toyota, 149.

18. (25) Austin Wayne Self, Chevrolet, 149.

19. (21) Sam Mayer, Chevrolet, 149.

20. (19) Gus Dean, Chevrolet, 149.

21. (28) Colby Howard, Chevrolet, 149.

22. (30) Natalie Decker, Toyota, 149.

23. (17) Carson Hocevar, Chevrolet, 149.

24. (13) Anthony Alfredo, Toyota, 148.

25. (29) Kyle Plott, Toyota, 148.

26. (15) Tyler Ankrum, Toyota, 144.

27. (27) Danny Bohn, Toyota, 144.

28. (24) Jordan Anderson, Chevrolet, 120.

29. (22) John Hunter Nemechek, Chevrolet, Accident, 108.

30. (31) Carson Ware, Toyota, Electrical, 37.

31. (23) Derek Kraus, Toyota, Accident, 28.

32. (26) Joe Nemechek, Chevrolet, Overheating, 11.

Average Speed of Race Winner: 97.35 mph.

Time of Race: 1 Hrs, 32 Mins, 27 Secs. Margin of Victory: 0.860 Seconds.

Caution Flags: 5 for 30 laps.

Lead Changes: 9 among 7 drivers.

Lap Leaders: A. Hill (P) 0;B. Rhodes 1-29;C. Smith 30;B. Rhodes 31-48;T. Gilliland 49;S. Creed ‥ 50-65;B. Jones(i) 66-94;J. Sauter 95-99;B. Jones(i) 100-106;S. Friesen (P) 107-150.

Leaders Summary (Driver, Times Lead, Laps Led): Ben Rhodes 2 times for 47 laps; Stewart Friesen (P) 1 time for 44 laps; Brandon Jones(i) 2 times for 36 laps; Sheldon Creed ‥ 1 time for 16 laps; Johnny Sauter 1 time for 5 laps; Todd Gilliland 1 time for 1 lap; Chandler Smith 1 time for 1 lap.

Stage ‥1 Top Ten: 99,46,88,45,24,4,16,98,52,13

Stage ‥2 Top Ten: 51,88,46,52,18,16,4,2,24,13

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.