NCAA Football

By The Associated Press

All Times EST AMERICAN ATHLETIC CONFERENCE East Division Conference All Games W L PF PA W L PF PA Cincinnati 7 0 218 136 10 1 329 219 UCF 5 2 293 191 8 3 482 267 Temple 4 3 158 196 7 4 280 265 South Florida 2 5 151 211 4 7 243 313 East Carolina 1 6 200 284 4 7 297 355 UConn 0 7 104 312 2 9 210 437 West Division Conference All Games W L PF PA W L PF PA Memphis 6 1 300 196 10 1 464 269 Navy 6 1 277 141 8 2 376 225 SMU 5 2 305 250 9 2 479 362 Tulane 3 4 232 215 6 5 380 292 Houston 2 5 189 230 4 7 327 352 Tulsa 1 6 182 247 3 8 268 354

___

Saturday’s Games

UCF 34, Tulane 31

East Carolina 31, UConn 24

Navy 35, SMU 28

Advertisement

Memphis 49, South Florida 10

Cincinnati 15, Temple 13

Houston 24, Tulsa 14

Friday’s Games

Cincinnati at Memphis, 3:30 p.m.

South Florida at UCF, 8 p.m.

Saturday, Nov. 30

Tulane at SMU, TBA

Navy at Houston, TBA

Tulsa at East Carolina, Noon

UConn at Temple, 3:30 p.m.

ATLANTIC COAST CONFERENCE Atlantic Division Conference All Games W L PF PA W L PF PA Clemson 8 0 370 84 11 0 505 118 Louisville 5 3 282 305 7 4 379 361 Wake Forest 4 3 211 231 8 3 363 312 Florida St. 4 4 207 210 6 5 332 302 Boston College 3 4 239 244 5 6 345 361 NC State 1 6 119 247 4 7 255 320 Syracuse 1 6 163 239 4 7 300 338 Coastal Division Conference All Games W L PF PA W L PF PA Virginia Tech 5 2 232 173 8 3 341 245 Virginia 5 2 210 156 8 3 365 252 Pittsburgh 4 3 140 161 7 4 222 236 Miami 4 3 193 156 6 5 317 222 North Carolina 3 4 205 200 5 6 334 285 Duke 2 5 180 222 4 7 276 333 Georgia Tech 2 6 153 276 3 8 193 337

___

Thursday’s Games

Georgia Tech 28, NC State 26

Saturday’s Games

Virginia 55, Liberty 27

Notre Dame 40, Boston College 7

North Carolina 56, Mercer 7

Virginia Tech 28, Pittsburgh 0

Louisville 56, Syracuse 34

FIU 30, Miami 24

Wake Forest 39, Duke 27

Friday’s Games

Virginia Tech at Virginia, Noon

Saturday, Nov. 30

Georgia at Georgia Tech, Noon

Louisville at Kentucky, Noon

Clemson at South Carolina, Noon

Wake Forest at Syracuse, 12:30 p.m.

Miami at Duke, 3:30 p.m.

Boston College at Pittsburgh, 3:30 p.m.

North Carolina at NC State, 7 p.m.

Florida St. at Florida, 7:30 p.m.

BIG 12 CONFERENCE Conference All Games W L PF PA W L PF PA Baylor 7 1 233 171 10 1 373 215 Oklahoma 7 1 331 221 10 1 498 280 Oklahoma St. 5 3 237 219 8 3 385 290 Iowa St. 5 3 274 213 7 4 392 277 Kansas St. 4 4 209 203 7 4 341 241 Texas 4 4 240 251 6 5 371 323 TCU 3 5 236 236 5 6 347 297 Texas Tech 2 6 245 274 4 7 342 315 West Virginia 2 6 156 251 4 7 227 329 Kansas 1 7 197 319 3 8 276 372

___

Saturday’s Games

Iowa St. 41, Kansas 31

Oklahoma St. 20, West Virginia 13

Baylor 24, Texas 10

Kansas St. 30, Texas Tech 27

Oklahoma 28, TCU 24

Friday’s Games

Texas Tech at Texas, Noon

West Virginia at TCU, 3:30 p.m.

Saturday, Nov. 30

Baylor at Kansas, TBA

Iowa St. at Kansas St., TBA

Oklahoma at Oklahoma St., 7 p.m.<

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.