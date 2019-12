NCAA Football Scores

By The Associated Press

EAST

Albany (NY) 42, CCSU 14

Boston College 26, Pittsburgh 19

Delaware Valley 45, Wesley 10

Marshall 30, FIU 27, OT

Monmouth (NJ) 44, Holy Cross 27

Muhlenberg 42, Brockport 0

Notre Dame (Ohio) 20, Kutztown 17

Penn St. 27, Rutgers 6

Salisbury 62, Union (NY) 41

Slippery Rock 51, Shepherd 30

Syracuse 39, Wake Forest 30, OT

Temple 49, UConn 17

SOUTH

Auburn 48, Alabama 45

Austin Peay 42, Furman 6

Charlotte 38, Old Dominion 22

Clemson 38, South Carolina 3

Coastal Carolina 24, Texas State 21

Duke 27, Miami 17

FAU 34, Southern Miss. 17

Florida 40, Florida St. 17

Georgia 52, Georgia Tech 7

Georgia Southern 38, Georgia St. 10

Kennesaw St. 28, Wofford 21

Kentucky 45, Louisville 13

LSU 50, Texas A&M 7

Lenoir-Rhyne 49, Carson-Newman 21

Liberty 49, New Mexico St. 28

Louisiana Tech 41, UTSA 27

Louisiana-Lafayette 31, Louisiana-Monroe 30

Nicholls 24, North Dakota 6

North Carolina 41, NC State 10

SE Louisiana 45, Villanova 44

Southern U. 30, Grambling St. 28

Tennessee 28, Vanderbilt 10

Tulsa 49, East Carolina 24

W. Kentucky 31, Middle Tennessee 26

West Florida 38, Valdosta St. 35

MIDWEST

Baylor 61, Kansas 6

Ferris St. 37, Cent. Missouri 10

Illinois St. 24, SE Missouri 6

Indiana 44, Purdue 41, 2OT

Kansas St. 27, Iowa St. 17

Michigan St. 19, Maryland 16

Minnesota St. 35, CSU-Pueblo 7

N. Iowa 17, San Diego 3

NW Missouri St. 63, Lindenwood (Mo.) 7

North Central 59, Mount Union 52

Northwestern 29, Illinois 10

Ohio St. 56, Michigan 27

Wheaton (Ill.) 49, Central 13

Wis.-Whitewater 41, Wartburg 28

Wisconsin 38, Minnesota 17

SOUTHWEST

Mary Hardin-Baylor 42, Huntingdon 6

Navy 56, Houston 41

Oklahoma 34, Oklahoma St. 16

Rice 30, UTEP 16

SMU 37, Tulane 20

UAB 26, North Texas 21

FAR WEST

Air Force 20, Wyoming 6

Arizona St. 24, Arizona 14

California 28, UCLA 18

Notre Dame 45, Stanford 24

Oregon 24, Oregon St. 10

San Diego St. 13, BYU 3

San Jose St. 17, Fresno St. 16

St. John’s (Minn.) 55, Chapman 26

Texas A&M Commerce 23, Colorado Mines 3

UNLV 33, Nevada 30, OT

Utah 45, Colorado 15

Utah St. 38, New Mexico 25

