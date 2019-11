Nedbank Golf Challenge Leading Scores

By The Associated Press

Saturday At Gary Player Country Club Sun City, South Africa Purse: $7.5 million Yardage: 7,827; Par: 72 Third Round Zander Lombard, South Africa 68-65-72—205 Louis Oosthuizen, South Africa 63-72-71—206 Thomas Detry, Belgium 66-71-69—206 Oliver Wilson, England 69-72-67—208 Marcus Kinhult, Sweden 69-69-70—208 Lee Westwood, England 68-73-69—210 Mikko Korhonen, Finland 70-70-70—210 Bernd Wiesberger, Austria 71-69-70—210 Jason Scrivener, Australia 69-70-71—210 Joachim B. Hansen, Denmark 69-70-71—210 Aaron Rai, England 70-69-71—210 Joost Luiten, Netherlands 72-70-69—211 Nacho Elvira, Spain 70-70-71—211 Tommy Fleetwood, England 69-69-73—211 Guido Migliozzi, Spain 67-73-72—212 Alvaro Quiros, Spain 70-70-72—212 Rafael Cabrera-Bello, Spain 74-70-69—213 Tom Lewis, England 71-73-69—213 Erik van Rooyen, South Africa 70-73-70—213 Matthew Fitzpatrick, England 71-69-73—213 Also Henrik Stenson, Sweden 74-71-69—214 Kurt Kitayama, United States 70-72-73—215 Padraig Harrington, Ireland 71-72-73—216 Ian Poulter, England 74-71-73—218 Matt Wallace, England 73-74-71—218 Ernie Els, South Africa 68-81-72—221 David Lipsky, United States 72-74-77—223

