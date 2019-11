NHRA-Dodge Nationals Pairings

By The Associated Press

Saturday At Las Vegas Motor Speedway Las Vegas Sunday’s first-round pairings Top Fuel

1. Leah Pritchett, 3.654 seconds, 329.83 mph vs. 16. Cameron Ferre, 3.942, 299.33; 2. Brittany Force, 3.659, 338.17 vs. 15. Pat Dakin, 3.848, 275.62; 3. Billy Torrence, 3.662, 332.34 vs. 14. Justin Ashley, 3.786, 322.19; 4. Mike Salinas, 3.682, 329.34 vs. 13. Clay Millican, 3.763, 328.86; 5. Steve Torrence, 3.691, 329.26 vs. 12. Scott Palmer, 3.755, 312.35; 6. Terry McMillen, 3.701, 329.10 vs. 11. Antron Brown, 3.726, 325.22; 7. Richie Crampton, 3.709, 327.03 vs. 10. Austin Prock, 3.726, 330.96; 8. Shawn Reed, 3.709, 326.71 vs. 9. Doug Kalitta, 3.725, 319.45. Did Not Qualify: 17. Troy Buff, 3.945, 261.88; 18. Cory McClenathan, 4.010, 278.40; 19. Chris Karamesines, 4.323, 200.29; 20. Jim Maroney, 8.517, 69.41; 21. Rob Passey, 8.797, 84.36.

Funny Car

1. Jack Beckman, Dodge Charger, 3.835, 331.94 vs. 16. Terry Haddock, Ford Mustang, 4.142, 290.07; 2. Tommy Johnson Jr., Charger, 3.840, 331.04 vs. 15. Jim Campbell, Charger, 4.070, 299.00; 3. John Force, Chevy Camaro, 3.853, 330.72 vs. 14. Steven Densham, Mustang, 4.028, 313.29; 4. J.R. Todd, Toyota Camry, 3.856, 333.58 vs. 13. Jonnie Lindberg, Mustang, 3.943, 325.45; 5. Shawn Langdon, Camry, 3.861, 332.34 vs. 12. Cruz Pedregon, Charger, 3.920, 329.10; 6. Bob Tasca III, Mustang, 3.862, 332.02 vs. 11. Ron Capps, Charger, 3.902, 329.67; 7. Matt Hagan, Charger, 3.872, 332.34 vs. 10. Paul Lee, Charger, 3.881, 332.67; 8. Robert Hight, Camaro, 3.876, 332.84 vs. 9. Tim Wilkerson, Mustang, 3.880, 326.56. Did Not Qualify: 17. Jeff Arend, 4.464, 199.94.

Pro Stock

1. Greg Anderson, Chevy Camaro, 6.584, 207.91 vs. 16. Cristian Cuadra, Ford Mustang, 6.678, 206.04; 2. Erica Enders, Camaro, 6.587, 208.46 vs. 15. Steve Graham, Camaro, 6.664, 204.98; 3. Bo Butner, Camaro, 6.591, 208.68 vs. 14. Val Smeland, Camaro, 6.663, 206.73; 4. Aaron Stanfield, Camaro, 6.595, 208.75 vs. 13. Shane Tucker, Camaro, 6.655, 207.08; 5. Jeg Coughlin, Camaro, 6.599, 207.82 vs. 12. Fernando Cuadra, Camaro, 6.625, 207.82; 6. Deric Kramer, Camaro, 6.600, 208.07 vs. 11. Kenny Delco, Camaro, 6.622, 207.91; 7. Chris McGaha, Camaro, 6.603, 208.78 vs. 10. Alex Laughlin, Camaro, 6.621, 207.91; 8. Jason Line, Camaro, 6.605, 208.49 vs. 9. Matt Hartford, Camaro, 6.620, 206.23. Did Not Qualify: 17. Joey Grose, 6.694, 206.35; 18. Richie Stevens, 6.730, 204.60; 19. Fernando Cuadra Jr., 6.803, 202.61.

Pro Stock Motorcycle

1. Matt Smith, EBR, 6.840, 196.93 vs. 16. Katie Sullivan, Suzuki, 7.049, 191.78; 2. Steve Johnson, Suzuki, 6.848, 194.18 vs. 15. Ron Tornow, Buell, 7.048, 182.92; 3. Eddie Krawiec, Harley-Davidson, 6.864, 195.11 vs. 14. Kelly Clontz, Suzuki, 6.991, 190.86; 4. Andrew Hines, Harley-Davidson, 6.866, 194.63 vs. 13. Melissa Surber, Buell, 6.947, 190.35; 5. Jerry Savoie, Suzuki, 6.870, 193.93 vs. 12. Ryan Oehler, EBR, 6.942, 194.55; 6. Scotty Pollacheck, EBR, 6.877, 194.44 vs. 11. Hector Arana, EBR, 6.933, 194.04; 7. Angelle Sampey, Harley-Davidson, 6.877, 193.90 vs. 10. Hector Arana Jr, EBR, 6.930, 193.24; 8. Karen Stoffer, Suzuki, 6.893, 195.00 vs. 9. Angie Smith, EBR, 6.929, 192.77. Did Not Qualify: 17. Jianna Salinas, 7.075, 188.57; 18. Eiji Kawakami, 7.180, 188.20; 19. Andie Rawlings, 7.391, 175.78.

