PGA-World Golf Championships-HSBC Champions Scores

By The Associated Press

Friday At Sheshan International GC Shanghai Purse: $10,250,000 Yardage: 7,264; Par: 72 Second Round Matthew Fitzpatrick 66-67—133 Rory McIlroy 67-67—134 Xander Schauffele 66-69—135 Sungjae Im 66-69—135 Adam Scott 66-69—135 Haotong Li 64-72—136 Victor Perez 65-71—136 Louis Oosthuizen 68-69—137 Paul Waring 73-65—138 Matthias Schwab 67-71—138 Bubba Watson 70-69—139 Kevin Kisner 72-67—139 Robert MacIntyre 70-69—139 Tony Finau 69-70—139 Justin Rose 69-70—139 Abraham Ancer 68-71—139 Jason Kokrak 69-70—139 Jazz Janewattananond 70-69—139 Yechun Yuan 69-70—139 Billy Horschel 69-71—140 Phil Mickelson 71-69—140 Corey Conners 67-73—140 Byeong Hun An 69-71—140 Sergio Garcia 72-68—140 Henrik Stenson 70-70—140 Francesco Molinari 74-67—141 Andrea Pavan 71-70—141 Christiaan Bezuidenhout 69-72—141 Xinjun Zhang 68-73—141 Chan Kim 71-70—141 Patrick Reed 72-69—141 Mikumu Horikawa 74-68—142 Jorge Campillo 73-69—142 Andrew Putnam 71-71—142 Matthew Millar 69-73—142 Kurt Kitayama 70-72—142 Jbe Kruger 71-71—142 Neil Schietekat 70-72—142 J. T. Poston 69-73—142 Hideki Matsuyama 75-67—142 Cameron Smith 70-72—142 Romain Langasque 75-68—143 Kevin Tway 71-72—143 Bernd Wiesberger 70-73—143 Lucas Glover 73-70—143 Bryce Easton 70-73—143 Jake McLeod 70-73—143 Chez Reavie 69-74—143 Jordan Spieth 70-73—143 Mike Lorenzo-Vera 70-74—144 Shane Lowry 72-72—144 Benjamin Hebert 70-74—144 Erik Van Rooyen 73-71—144 Joost Luiten 70-74—144 Scott Hend 75-69—144 Danny Willett 68-77—145 Tyrrell Hatton 72-73—145 Keegan Bradley 73-72—145 Rafa Cabrera Bello 73-72—145 Yosuke Asaji 70-75—145 Masahiro Kawamura 72-74—146 Zander Lombard 73-73—146 Paul Casey 75-71—146 Richard Sterne 72-75—147 Charles Howell III 74-73—147 Ryo Ishikawa 69-79—148 Taehee Lee 75-73—148 Wenchong Liang 74-74—148 Justin Harding 75-74—149 Zheng-Kai Bai 73-76—149 Tommy Fleetwood 74-76—150 Yikeun Chang 76-75—151 Adam Hadwin 74-77—151 Ashun Wu 80-71—151 Zecheng Dou 71-80—151 Matt Wallace 69-84—153 Daniel Nisbet 77-80—157 Ian Poulter 73-74—WD

