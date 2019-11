Taiwan Swinging Skirts LPGA Par Scores

By The Associated Press

Sunday At Miramar Golf Country Club Taipei, Taiwan Purse: $2.2 million Yardage:6,504; Par:72 Final a-amateur x-Won on first playoff hole x-Nelly Korda, $330,000 66-67-65-72—270 -18 Caroline Masson, $174,437 68-68-66-68—270 -18 Minjee Lee, $174,437 67-67-67-69—270 -18 Brooke M. Henderson, $93,173 71-64-71-68—274 -14 Sei Young Kim, $93,173 71-68-66-69—274 -14 Mi Jung Hur, $93,173 66-66-71-71—274 -14 Hyo Joo Kim, $62,546 69-67-69-70—275 -13 Morgan Pressel, $49,631 70-67-71-69—277 -11 Su Oh, $49,631 68-67-70-72—277 -11 In-Kyung Kim, $49,631 69-65-70-73—277 -11 Ariya Jutanugarn, $37,665 75-68-69-66—278 -10 Charley Hull, $37,665 73-68-70-67—278 -10 Jessica Korda, $37,665 69-69-73-67—278 -10 Azahara Munoz, $37,665 69-73-64-72—278 -10 Brittany Altomare, $29,668 75-69-68-67—279 -9 Chella Choi, $29,668 73-69-70-67—279 -9 Sung Hyun Park, $29,668 73-69-70-67—279 -9 Inbee Park, $29,668 72-69-69-69—279 -9 Na Yeon Choi, $25,018 74-71-70-65—280 -8 Celine Boutier, $25,018 71-72-71-66—280 -8 Gaby Lopez, $25,018 73-69-70-68—280 -8 Wei-Ling Hsu, $25,018 73-69-70-68—280 -8 Ssu-Chia Cheng, $21,559 73-72-69-67—281 -7 So Yeon Ryu, $21,559 70-70-71-70—281 -7 Kristen Gillman, $21,559 71-70-69-71—281 -7 Anna Nordqvist, $21,559 71-71-67-72—281 -7 Jenny Shin, $18,459 71-69-73-69—282 -6 Ally McDonald, $18,459 69-72-71-70—282 -6 Jeongeun Lee6, $18,459 73-66-72-71—282 -6 Amy Yang, $18,459 70-70-69-73—282 -6 Georgia Hall, $15,719 72-71-72-68—283 -5 In Gee Chun, $15,719 71-73-70-69—283 -5 Ashleigh Buhai, $15,719 73-69-72-69—283 -5 Angel Yin, $15,719 68-70-73-72—283 -5 Lydia Ko, $13,340 74-73-68-69—284 -4 Jennifer Kupcho, $13,340 75-70-69-70—284 -4 Lizette Salas, $13,340 71-70-73-70—284 -4 Austin Ernst, $13,340 73-68-67-76—284 -4 Hinako Shibuno, $11,513 69-74-73-69—285 -3 Moriya Jutanugarn, $11,513 74-71-69-71—285 -3 a-Ho Yu An 72-74-67-72—285 -3 Yu-Ju Chen, $11,513 73-66-71-75—285 -3 Pornanong Phatlum, $10,185 73-70-72-71—286 -2 Amy Olson, $10,185 68-74-72-72—286 -2 Jodi Ewart Shadoff, $10,185 71-74-68-73—286 -2 Jaye Marie Green, $9,077 74-72-72-69—287 -1 Mel Reid, $9,077 72-74-72-69—287 -1 Pei-Ying Tsai, $9,077 74-69-72-72—287 -1 Alena Sharp, $8,081 71-70-78-69—288 E Gerina Piller, $8,081 73-73-72-70—288 E Annie Park, $8,081 72-72-74-70—288 E Jasmine Suwannapura, $7,417 75-73-72-69—289 +1 Megan Khang, $7,417 70-77-69-73—289 +1 a-Yu-Sang Hou 70-71-73-75—289 +1 Nanna Koerstz Madsen, $6,974 75-70-73-72—290 +2 Katherine Kir, $6,974k 75-69-73-73—290 +2 Maria Fernanda Torres, $6,531 76-72-72-71—291 +3 Sarah Schmelzel, $6,531 74-73-73-71—291 +3 Chieh Jessica Peng, $6,089 77-69-76-70—292 +4 Mi Hyang Lee, $6,089 74-72-72-74—292 +4 Mirim Lee, $5,573 78-73-73-69—293 +5 Pajaree Anannarukarn, $5,573 75-75-71-72—293 +5 Teresa Lu, $5,573 72-72-72-77—293 +5 Nicole Broch Larsen, $5,313 72-76-78-68—294 +6 Cheyenne Knight, $5,037 77-81-68-69—295 +7 a-Rose Zhang 75-72-76-72—295 +7 Babe Liu, $5,037 80-74-68-73—295 +7 Sakura Yokomine, $5,037 77-71-74-73—295 +7 Eun-Hee Ji, $5,037 72-73-76-74—295 +7 a-Hsin-Yu Lu 79-70-75-72—296 +8 Hsuan Chen, $4,649 74-81-72-70—297 +9 Yu-Ling Hsieh, $4,649 75-73-76-73—297 +9 Tiffany Joh, $4,649 74-75-74-74—297 +9 Tzu-Chi Lin, $4,401 76-76-73-73—298 +10 Hannah Green, $4,401 76-72-76-74—298 +10 Cydney Clanton, $4,316 75-77-76-71—299 +11 a-Huai-Chien Hsu 79-77-72-75—303 +15 Ai-Chen Kuo, $4,261 77-75-76-76—304 +16 Ching-Ling Chang, $4,206 78-74-77-77—306 +18 Hsin Lee, $4,156 82-73-76-76—307 +19 Jin Young Ko 73-74—WD

