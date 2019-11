TOTO Japan Classic Scores

By The Associated Press

Sunday At Seta Golf Course Shiga, Japan Purse: $1.5 million Yardage: 6,659; Par: 72 Final Ai Suzuki, $225,000 67-65-67—199 Hyo Joo Kim, $136,903 68-68-66—202 Minjee Lee, $99,314 68-69-68—205 Jing Yan, $69,332 69-69-68—206 Jennifer Kupcho, $69,332 68-70-68—206 Sakura Koiwai, $40,850 70-69-68—207 Erika Kikuchi, $40,850 70-68-69—207 Shanshan Feng, $40,850 70-67-70—207 Gaby Lopez, $40,850 68-67-72—207 Azahara Munoz, $28,232 70-71-67—208 Morgan Pressel, $28,232 70-71-67—208 Hannah Green, $28,232 67-69-72—208 Ah-Reum Hwang, $23,135 72-66-71—209 Chella Choi, $23,135 70-68-71—209 Hinako Shibuno, $23,135 69-69-71—209 Yui Kawamoto, $20,013 71-71-68—210 Sun-Ju Ahn, $20,013 70-71-69—210 Nicole Broch Larsen, $18,214 70-71-70—211 Seon Woo Bae, $18,214 69-72-70—211 Erika Hara, $16,340 73-70-69—212 Mel Reid, $16,340 73-69-70—212 Eri Okayama, $16,340 70-72-70—212 Ariya Jutanugarn, $16,340 73-68-71—212 Saki Asai, $13,033 74-71-68—213 Jeongeun Lee6, $13,033 70-74-69—213 Pornanong Phatlum, $13,033 74-69-70—213 So Yeon Ryu, $13,033 74-69-70—213 Lexi Thompson, $13,033 74-68-71—213 Momoko Ueda, $13,033 72-70-71—213 Kana Mikashima, $13,033 69-73-71—213 Yu Liu, $13,033 69-71-73—213 Mi Jung Hur, $9,435 73-74-67—214 Hina Arakaki, $9,435 70-73-71—214 Sakura Yokomine, $9,435 73-69-72—214 Sayaka Takahashi, $9,435 70-72-72—214 Lydia Ko, $9,435 68-74-72—214 Misuzu Narita, $9,435 70-71-73—214 Su Oh, $9,435 72-68-74—214 Teresa Lu, $9,435 68-72-74—214 Eun-Hee Ji, $7,196 75-70-70—215 Mone Inami, $7,196 72-72-71—215 Jiyai Shin, $7,196 74-69-72—215 Mi-Jeong Jeon, $7,196 73-68-74—215 Minami Katsu, $7,196 69-71-75—215 Bronte Law, $5,707 73-74-69—216 Hee-Kyung Bae, $5,707 72-74-70—216 Ally McDonald, $5,707 74-71-71—216 Megan Khang, $5,707 74-71-71—216 Mamiko Higa, $5,707 70-75-71—216 Marina Alex, $5,707 71-72-73—216 Rumi Yoshiba, $5,707 70-71-75—216 Moriya Jutanugarn, $4,347 72-75-70—217 Nasa Hataoka, $4,347 71-76-70—217 Serena Aoki, $4,347 74-72-71—217 Kristen Gillman, $4,347 73-73-71—217 Wei-Ling Hsu, $4,347 73-72-72—217 Celine Boutier, $4,347 72-73-72—217 Anna Nordqvist, $4,347 71-73-73—217 Rei Matsuda, $4,347 69-75-73—217 Gerina Piller, $4,347 70-73-74—217 In-Kyung Kim, $3,523 76-73-69—218 Lala Anai, $3,523 76-71-71—218 Mi Hyang Lee, $3,523 75-72-71—218 Ashleigh Buhai, $3,523 74-71-73—218 Ji-Hee Lee, $3,523 73-72-73—218 Asuka Kashiwabara, $3,223 74-74-71—219 Angel Yin, $3,223 69-78-72—219 Kana Nagai, $3,223 72-71-76—219 Hikaru Yoshimoto, $2,968 74-74-72—220 Min-Young Lee, $2,968 71-76-73—220 Jenny Shin, $2,968 69-78-73—220 Mika Miyazato, $2,968 74-71-75—220 Amy Olson, $2,968 75-69-76—220 Jasmine Suwannapura, $2,831 75-76-70—221 Momoko Osato, $2,831 70-76-75—221 Nanna Koerstz Madsen, $2,778 75-75-73—223 Saranporn Langkulgasettrin, $2,743 81-70-77—228 Jaye Marie Green, $2,708 75-79-75—229

Copyright © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.