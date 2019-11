Turkish Airlines Open Leading Scores

By The Associated Press

Sunday At The Montgomerie Maxx Royal Antalya, Turkey Purse: $7 million Yardage: 7,133; Par: 72 Final Kurt Kitayama, United States 69-68-67-64—268 Erik van Rooyen, South Africa 70-67-66-65—268 Victor Perez, France 68-69-66-65—268 Benjamin Hebert, France 67-70-64-67—268 Tyrrell Hatton, England 68-68-65-67—268 Matthias Schwab, Austria 65-67-66-70—268 Shubhankar Sharma, India 71-64-71-64—270 Robert McIntyre, Scotland 68-66-67-69—270 Romain Langasque, France 70-66-70-65—271 Guido Migliozzi, Italy 72-67-68-65—272 Lee Westwood, England 71-65-68-68—272 Joachim B. Hansen, Denmark 68-68-68-68—272 Scott Jamieson, Scotland 67-68-68-69—272 Ross Fisher, England 69-64-68-71—272 Patrick Reed, United States 71-65-65-71—272 Paul Waring, England 70-67-68-68—273 Kalle Samooja, Finland 71-68-69-66—274 Thomas Pieters, Belgium 66-70-71-67—274 Zander Lombard, South Africa 73-67-66-68—274 Marcus Kinhult, Sweden 70-68-68-68—274 Matthew Southgate, England 68-71-69-67—275 Justin Rose, England 67-67-73-68—275 Jason Scrivener, Australia 68-66-73-68—275 Ryan Fox, New Zealand 73-65-69-68—275 Also Sean Crocker, United States 71-67-72-66—276 David Lipsky, United States 66-68-73-71—278 Danny Willett, England 67-66-74-73—280 Francesco Molinari, Italy 71-70-66-74—281 Bernd Wiesberger, Austria 71-72-70-70—283 Matt Wallace, England 74-67-69-74—284 Shane Lowry, Ireland 72-65-75-75—287 Padraig Harrington, Ireland 75-66-74-72—287

